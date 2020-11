VW will Werk Bratislava für eine Milliarde Euro erweitern

Der Oktober war aus Wolfsburger Sicht ein Hmm-Monat. Hmm deshalb, weil die Verkaufszahlen der wichtigsten Wolfsburger VW-Produkte Golf und Tiguan in Deutschland zwar den Corona-Keller verlassen haben. Beide sind auch weiterhin die beliebtesten Modelle in den Segmenten Kompaktklasse und Geländewagen. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres sind die Verkaufszahlen beider Modelle allerdings eingebrochen – viel stärker als der Gesamtmarkt.

Tiefpunkt im April

Dazu einige Zahlen: Im Oktober wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 11.290 Gölfe neu zugelassen. Der Marktanteil des Golf lag bei 21 Prozent. Im Januar – also vor Corona – betrug die Zahl der Neuzulassungen 12.201, der Marktanteil lag 4,5 Prozentpunkte höher bei 25,5 Prozent. Zwischenzeitlich ging es steil bergab. Im April, mitten im ersten Corona-Lockdown, erreichten die Golf-Neuzulassungen mit 5681 ihren Tiefpunkt.

Nur zwei Monate im Plus

Das Tal ist zwar durchschritten. Seit Mai steigen die Zahlen, der stärkste Monat war der Juli mit 16.630 neu zugelassenen Gölfen. Der Vergleich mit dem vergangenen Jahr tut dennoch weh. Im Vergleich zum Oktober 2019 sanken die Neuzulassungen um 41,9 Prozent. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt schrumpfte um 3,6 Prozent. Dieser Trend zieht sich mit zwei Ausnahmen durchs gesamte Jahr. Stets gab es Rückgänge beim Golf. Lediglich im Juli und August lagen die Neuzulassungen um 1,6 Prozent beziehungsweise 7,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Auch der Tiguan verlor

Für den Golf-Konkurrenten Tiguan, der ebenfalls in Wolfsburg produziert wird, ist das Jahr vergleichbar schwierig. Das SUV übertraf nur im Januar den Vorjahreswert – um 9,9 Prozent. 7123 Autos wurden seinerzeit in Deutschland neu zugelassen. Seitdem liegen die monatlichen Neuzulassungszahlen unter denen des Vorjahresmonats. Im Oktober zum Beispiel sanken die Neuzulassungen um 39,2 Prozent.

Aufholeffekte nicht so stark

Die Kurve der Tiguan-Neuzulassungen übers Jahr betrachtet verläuft ähnlich wie beim Golf. Starken Rückgängen im ersten Corona-Lockdown folgten steigende Verkaufszahlen, die seit August aber schon wieder sinken. Die Aufholeffekte sind jedoch nicht so stark wie beim Golf. Lag der Golf im Oktober noch 7,5 Prozent unter den Vor-Corona-Zahlen im Januar, waren es beim Tiguan 34,7 Prozent.

Oft schlechter als der Durchschnitt

Für beide Modelle gilt: Die Rückgänge ihrer Neuzulassungen waren meist stärker ausgeprägt, als der bundesweite Durchschnittswert. Der Tiguan war im Januar, Mai, Juni und September besser als der Durchschnitt, der Golf im Juli, August und September.

Modellwechsel im Oktober und November

VW führt die starken Rückgänge im Oktober auf Modellwechsel zurück. So löse der neue Golf Variant im November seinen Vorgänger ab. Außerdem sei der Sportsvan ersatzlos ausgelaufen, was sich ebenfalls in den Zulassungszahlen niederschlage. Auch beim Tiguan stehe ein Modellwechsel an, der im Oktober angelaufen sei.

„Lieferketten weitgehend stabil“

Nach Angaben eines VW-Sprechers habe es sowohl für den Golf als auch für den Tiguan im Oktober starke Auftragseingänge gegeben, die deutlich über denen des Vorjahresmonats lägen. Dass Lieferengpässe zu Verzögerungen in der Produktion führen, trifft nach seinen Angaben nicht zu. Die Lieferketten seien weiterhin weitgehend stabil.

Passat und T-Roc legen deutlich zu

In der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes finden sich auch VW-Modelle, die kräftig zulegen. So verzeichnete der Passat im Oktober ein Plus von 16,4 Prozent, das Kompakt-SUV T-Roc verbuchte einen Zuwachs von 30,8 Prozent. Beide Modelle werden jedoch nicht in Wolfsburg produziert. Hmm.