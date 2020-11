EU-Haushalt: Warum Deutschland bald Milliarden mehr zahlt

Deutschland muss ab kommendem Jahr dauerhaft deutlich mehr für die Europäische Union bezahlen als bisher – die jährlichen Milliardenüberweisungen des größten Beitragszahlers an den EU-Haushalt steigen nach Informationen unserer Redaktion um immerhin ein Drittel. Der deutsche nationale EU-Beitrag wird sich von 25,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 33,4 Milliarden Euro 2021 erhöhen.

Das geht aus Berechnungen des Bundesfinanzministeriums hervor, die erstmals ein genaues Bild der künftigen Lasten zeichnen. Grund für den Anstieg ist der Brexit, weil mit dem EU-Austritt Großbritanniens ein wichtiger Nettozahler für die EU ausfällt.

Deutschlands Anteil an der Finanzierung der Union steigt damit und liegt künftig bei 24 Prozent des Gesamtbudgets. Aber wird das Geld im EU-Haushalt auch richtig verwendet? Ein am Dienstag vorgelegter Bericht des EU-Rechnungshofes kommt zu einem ernüchternden Fazit: Bei den Auszahlungen gebe es „zu viele Fehler“, vor allem dort, wo die Mittelverwendung mit einem „hohen Risiko“ verbunden sei. Hintergrund: Johnson in Not nach Bidens-Sieg: Wende beim Brexit?

Rechnungshof weigert sich, Haushalt abzusegnen

Die Luxemburger Prüfer hatten den EU-Haushalt 2019 untersucht. Der Ausmaß der Unregelmäßigkeiten sei zwar insgesamt stabil geblieben, liegt jetzt bei 2,7 Prozent der Gesamtausgaben, heißt es in dem Bericht. Insgesamt wurden demnach mehr als vier Milliarden Euro falsch ausgegeben. Aber: Vor allem dort, wo die Ausgaben von den Mitgliedstaaten verwaltet werden wie bei Programmen für den ländlichen Raum, fließt immer mehr Geld in Bereiche mit einem hohen Risiko – dort liegt die Fehlerquote doppelt so hoch.

Die Prüfer beklagen, die Kontrollmechanismen seien ungenügend. In Polen wurden Gelder der EU-Forschungsförderung gegen die Vorschriften für die Produktion eingesetzt, in Portugal wurden erst Jahre nach Abschluss eines Bauprojekts EU-Gelder beantragt – und ausgezahlt. Der Rechnungshof entschloss sich angesichts der Vielzahl solcher Fälle zu einem ungewöhnlichen Schritt: Er weigert sich, den Haushalt 2019 abzusegnen.

Merkel sagt wegen Corona EU-Gipfel im November in Berlin ab Merkel sagt wegen Corona EU-Gipfel im November in Berlin ab

Ein Zeichen für „weit verbreitete Probleme“, wie es im Bericht heißt. Rechnungshof-Präsident Klaus-Heiner Lehne spricht von einem Warnschuss und mahnt, die Ausgaben müssten wirksam kontrolliert und die Zielerreichung überprüft werden.

Prüfbericht hat keine aufschiebende Wirkung

Die Prüfer betonen, bei den beanstandeten Fehlern gehe es um Mittel, die nach den Vorschriften nicht hätten ausgezahlt werden dürfen – das sei aber nicht in jedem Fall gleichzusetzen mit Betrug oder Verschwendung. Bei ihren Stichproben entdeckten sie neun Betrugsfälle, die der zuständigen Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf gemeldet wurden.

Für die Haushaltspläne der Union hat der Prüfbericht keine aufschiebende Wirkung. Das neue Sieben-Jahres-Budget für 2021 bis 2027 wird 1,061 Billionen Euro umfassen. Die Verhandlungen zwischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten über Details des „Mehrjährigen Finanzrahmens“ gingen am Montag in die Schlussrunde und sollten am Dienstag beendet werden.

Den Umfang der Ausgaben hatten aber schon die EU-Regierungschefs im Juli festgelegt; Deutschland und andere Nettozahler handelten damals Rabatte auf ihre Beiträge aus. Deshalb ist die Zahlungspflicht für den Bund jetzt nicht ganz so groß wie zeitweise befürchtet; vorübergehend war sogar eine Anhebung des deutschen Beitrags um über 40 Prozent vermutet worden. Lesen Sie hier: Deutschland soll zwölf Milliarden mehr in EU-Kasse zahlen

Deutschland überweist 43 Milliarden Euro nach Brüssel

Dennoch fließt nun dauerhaft ein höherer Anteil des gesamten deutschen Steueraufkommens nach Brüssel: Voraussichtlich 5,5 Prozent im nächsten Jahr, aktuell sind es 4,5 Prozent.

Die Summen sind erheblich: Rechnet man zum nationalen Beitrag die zusätzlichen Überweisungen nach Brüssel hinzu – im EU-Auftrag erhobene Zölle, Zuckerabgabe, Mehrwertsteuer –, dann wächst der Transfer von Berlin nach Brüssel von aktuell insgesamt 32,3 auf 42,8 Milliarden Euro, ebenfalls ein Drittel mehr. Lesen Sie auch: Grüne fordern radikalen Umbau der EU-Agrarförderung

Ein Teil der Überweisungen fließt über die EU-Fördertöpfe wieder zurück nach Deutschland; um wie viel Geld es dabei geht, steht noch nicht fest, bislang machen die Rückflüsse etwas weniger als die Hälfte der Einzahlungen aus. Die Bundesregierung und Wirtschaftsexperten verweisen aber auch regelmäßig darauf, dass Deutschland als starke Exportnation in besonderem Maß von der EU und ihrem Binnenmarkt profitiert.

Mehr zum Thema: EU plant Rache an Trump – dann Neuanfang mit Biden