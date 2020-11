Banken behalten ihre Dividende ein

Die WHO erklärte den Ausbruch des Covid-19-Virus am 11. März zur Pandemie. Einen Tag später, am 12. März, riet die europäische Bankenaufsicht EBA Geldinstituten schon dazu, eine „vorsichtige Dividenden- und Ausschüttungspolitik“ zu verfolgen. Wenig später folgte Europas Zentralbank EZB mit der dringenden Empfehlung an Banken, Dividenden nicht auszuschütten. „Um die Fähigkeit der Banken zu stärken, Verluste aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte, Klein- und Mittelbetriebe während der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen“, begründete die EZB ihr Ausschüttungsverbot bis Anfang Oktober.

Ende Juli verlängerte sie die Empfehlung bis Januar 2021. Auch die deutsche Bankenaufsicht Bafin, unter deren direkter Aufsicht kleinere Banken – also etwa Volksbanken oder Sparkassen – stehen, sprach sich früh dafür aus, dass die Dividenden erst einmal einbehalten werden. So soll kein Kapital aus Banken abfließen, dass sie womöglich noch brauchen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Mitgliedern von Genossenschaftsbanken winkt Doppel-Dividende

Daran halten sich in unserer Region fast alle Banken, etwa die genossenschaftlich organisierten Volksbanken. Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (Brawo) teilte auf Anfrage mit, dass sie ihre Gewinnausschüttung an ihre Mitglieder für das Geschäftsjahr 2019 in das nächste Geschäftsjahr überträgt. „Daraus folgt, dass unsere Mitglieder im kommenden Jahr die Dividende der Geschäftsjahre 2019 und 2020 erhalten“, so ein Sprecher der Volksbank. Den Genossenschaftsmitgliedern soll 2021 also eine Doppel-Dividende winken.

Die Vertreterversammlung der Volksbank Wolfenbüttel hat angesichts der Empfehlungen der EZB und Bafin ebenfalls dafür gestimmt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in diesem Jahr nicht auszuschütten, sondern als Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2020 zu verbuchen, wie eine Sprecherin erklärte. Im kommenden Jahr würden die Vertreter dann neu über die Dividendenhöhe entscheiden. Die genossenschaftlich organisierte Sparda-Bank Hannover, zu der auch die Filiale in Braunschweig gehört, teilte hingegen mit, dass der Vorstand der Vertreterversammlung eine Ausschüttung von zwei Prozent vorschlagen wolle. „Hierüber haben wir die Aufsicht informiert“, sagte eine Sprecherin.

„Dividende ist wichtiges Element genossenschaftlicher Mitgliedschaft“

Der Verband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) war von Beginn an dafür, dass Banken selbst entscheiden, ob ihre wirtschaftliche Lage eine Ausschüttung erlaubt oder nicht. Der Verband ist der Meinung, dass „das Jahresergebnis und die finanzielle Stärke der genossenschaftlichen FinanzGruppe es erlauben, Mitgliedern ab Herbst 2020 am guten Ergebnis 2019 zu beteiligen“, erklärte Verbandssprecherin Cornelia Schulz. Man sei zuversichtlich, dass viele Mitglieder eine Ausschüttung erhalten. „Es ist ein wichtiges Element der genossenschaftlichen Mitgliedschaft“, sagte Schulz. Die Entscheidung liege letztlich aber bei jeder Genossenschaftsbank selbst.

Bis auf die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK), die nach eigenen Angaben durch den Staatsvertrag dazu verpflichtet ist, an die Kommunen im Geschäftsgebiet auszuschütten, sind auch die Sparkassen in unserer Region den Anweisungen der Aufsicht gefolgt. Zwar wäre eine Ausschüttung „aufgrund des Jahresergebnisses grundsätzlich möglich gewesen, der Verwaltungsrat ist aber der Empfehlung der Bafin gefolgt und hat den Jahresüberschuss zur Stärkung der Sicherheitsrücklage der Sparkasse verwandt“, erklärte zum Beispiel eine Sprecherin der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine. Grundsätzlich sei auch nachzuvollziehen, dass die Bafin in „derartig schwierigen Zeiten wie jetzt in der Corona-Pandemie“ den Schwerpunkt auf die Stärkung der Rücklagen der Kreditinstitute und deren Stabilität lege. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg behält Überschüsse in diesem Jahr ebenfalls ein, plant für 2021 aber eine Ausschüttung – es sei denn, es kommt alles anders: „Inwieweit künftige Weisungen der Aufsicht, eventuelle Wirkungen durch Corona oder die allgemeine wirtschaftliche Lage diese Planung verändern, kann aus heutiger Sicht nicht beantwortet werden“, sagte ein Sprecher.

Commerzbank und Deutsche Bank streichen Dividende

Beeindruckt von den Empfehlungen der EZB waren nicht nur die Volksbanken und Sparkassen, sondern auch die großen Geldinstitute. Obwohl es vielerorts als Eingriff in die eigene Geschäftspolitik verstanden wurde, hielt sich etwa die Commerzbank daran und beteiligte ihre Aktionäre in diesem Jahr nicht am Ergebnis vom vergangenen Geschäftsjahr.

Ursprünglich hatte die Commerzbank ihren Aktionären für 2019 eine Dividende von 15 Cent je Aktie in Aussicht gestellt. Die Deutsche Bank verbuchte 2019 einen Fehlbetrag von 5,3 Milliarden Euro und steckt mitten im Konzernumbau. Sie verzichtet aus diesem Grund von vorneherein darauf, eine Dividende auszuschütten.