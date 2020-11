„Green Deal“ polarisiert – Jobs oder Klima?

Es könnte ein Beben werden, eine Entscheidung, die die Autobauer als deutsche Schlüsselindustrie zusätzlich unter großen Druck setzt. Mit ihren Plänen für den „Green Deal“ will die EU die CO 2 -Grenzwerte 2030 noch einmal deutlich verschärfen. Für die Autoindustrie würde das bedeuten, dass der Flottenausstoß nicht wie bisher vorgesehen um 37,5 Prozent gegenüber 2021 sinken muss, sondern um 50 Prozent. Dieser Vorstoß wird in der Branche als Ende des Verbrennungsmotors gewertet. Autoexperte Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, rechnet zwar mit einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen, er ist aber dennoch überzeugt: „Klimaschutz muss aktiver betrieben werden.“

„Green Deal“ als Druckmittel Setzt die EU ihre Pläne um, dann erhöht das auch den Druck auf den Ausbau alternativer Antriebe und vor allem der Elektro-Mobilität. Der Autobauer VW hat sich bereits vergleichsweise früh zur E-Mobilität bekannt, einen eigenen Baukasten für eine neue Fahrzeug-Familie entwickelt und inzwischen das erste Modell, den ID.3, auf die Straße gebracht. Weitere E-Modelle sollen in den nächsten Jahren folgen. Vorgezogen werden soll die Entwicklung eines kleinen E-SUV im Polo-Format, das um die 20.000 Euro kosten soll. 300.000 Stromer mehr Bis 2030 wollte die Marke VW den Anteil der reinen E-Modelle mit Batterieantrieb in ihrer Flotte auf

35 Prozent erhöhen. Kommt der „Green Deal“, müssten es 55 Prozent sein. Den dann zusätzlichen Bedarf an Stromern beziffert das Unternehmen auf jährlich 300.000. Das entspricht etwa dem Jahresausstoß eines Fahrzeugwerks. Im Aufsichtsrat des Autobauers werden die Planungen der EU aufmerksam verfolgt. Im VW-Kontrollgremium wird der „Green Deal“ mit der Gefahr von Massenarbeitslosigkeit in der Branche gleichgesetzt. „VW auf dem richtigen Weg“ Autoexperte Bratzel sieht Konzern und Marke VW bei der E-Mobilität auf dem richtigen Weg. Das Unternehmen erwecke nicht den Eindruck eines Bremsers. „Konzernchef Herbert Diess verbindet seine Strategie mit Kommunikation und einer positiven Grundhaltung gegenüber den Forderungen der Gesellschaft“, sagte Bratzel unserer Zeitung. Das setze das Unternehmen gut um, allerdings sei der durch den Abgas-Betrug verursachte Image-Schaden bei den Wolfsburgern auch am größten. Im Oktober 8,4 Prozent E-Autos Um die Vorgaben aus dem von der EU geplanten „Green Deal“ erfüllen zu können, müsste nach Einschätzung Bratzels der E-Auto-Anteil in Deutschland auf etwa 60 bis 70 Prozent steigen. Zum Vergleich: Dank staatlicher Förderung fahren Stromer in diesem Jahr erstmals aus der Nische. Im Oktober lag ihr Anteil bei den Neuzulassungen nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes bei 8,4 Prozent. 20 Prozent der Jobs gefährdet Der rasante Ausbau der E-Mobilität hätte allerdings schmerzhafte Auswirkungen auf die Beschäftigung. Grund: E-Autos sind technisch und in der Produktion weniger aufwendig als Verbrenner. Wird der „Green Deal“ umgesetzt, dann erwartet Bratzel einen Abbau von etwa

20 Prozent der Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Parallel dazu würden neue Arbeitsplätze entstehen, „zum Beispiel sehr hochwertige in der Software-Entwicklung“, sagte der Autoexperte. Neue Jobs in der Dienstleistungsbranche seien hingegen schlechter bezahlt als die in der Autoproduktion. Industrie dürfe nicht überfordert werden Auch Bratzel ist überzeugt, dass der Klimaschutz weiter ausgebaut werden muss. Gleichzeitig müsse die Politik aber für stabile Rahmenbedingungen und Unterstützung sorgen – durch die Förderung von Umschulungen, durch zusätzliche Arbeitsplätze und durch kalkulierbare Entscheidungen. Die Festlegung auf den Ausbau der E-Mobilität sei noch relativ frisch, nun solle der „Green Deal“ folgen. „Das kann man nicht häufig so machen“, sagte Bratzel mit Blick auf die recht enge Taktung. Die Industrie müsse Zeit haben, sich umzustellen, und dürfe nicht überfordert werden. „Glaubwürdigkeit ist stark erschüttert“ Allerdings wurde das Beklagen von Veränderungen in der Vergangenheit gerne als Bremshebel von den Autobauern eingesetzt. Damit haben sie inzwischen viel Vertrauen verspielt. Das sieht auch Bratzel so: „Die Glaubwürdigkeit ist stark erschüttert und wird nur sehr langsam zurückgewonnen.“ Er fordert daher einen Positionswechsel von den Unternehmen. „Sie sollten noch einen Schritt weitergehen, als es die Politik fordert. Mir fehlt eine stärkere Übernahme der Schrittmacherfunktion“, sagte er. Autoverband diplomatisch Der Verband der Automobilindustrie versucht es mit Blick auf den „Green Deal“ mit Diplomatie. Die deutschen Autobauer stünden zu den Pariser Klimaschutzzielen und unterstützten das Ziel der EU, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, heißt es in einer Stellungnahme. „Der ,European Green Deal’ eröffnet daher grundsätzlich die Möglichkeit, Klimaschutzpolitik nicht nur ambitionierter, sondern auch effizienter, konsistenter und damit letztlich wirkungsvoller voranzutreiben“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Klare Aussagen fehlen“ Allerdings fehlten noch die erforderlichen Rahmenbedingungen. Die Klimaziele seien ohnehin nur mit Unterstützung der Politik zu erreichen, die sei aber noch zu vage. Müller: „Klare Aussagen zum verstärkten Ausbau der Ladeinfrastruktur fehlen ebenso wie Zielsetzungen für den Hochlauf alternativer Kraftstoffe oder für die Ausgestaltung von Fördersystemen.“ Zudem hinke der Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur für E-Autos deren Verkaufszahlen hinterher. Eine Kritik, die auch von VW zu hören war. Müller weiter: „Ehrgeiziger Klimaschutz ist richtig. Doch bevor die Kommission 2021 einen konkreten Vorschlag vorlegt, sollte sie die Frage beantworten, zu welchen Kosten und mit welchen sozialen Folgen eine weitere Absenkung der CO 2 -Grenzwerte in zehn Jahren machbar ist.“ Greenpeace: Ziele gehen nicht weit genug Der Umweltschutz-Organisation Greenpeace gehen die im „Green Deal“ geplanten Ziele nicht weit genug. Deren Umsetzung wäre zwar ein politischer Erfolg, schreibt Greenpeace auf seiner Homepage. „Doch die Klimakrise werden sie nicht aufhalten, da sie weit hinter dem zurückbleiben, was wissenschaftlich notwendig wäre.“