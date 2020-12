Das Weltwirtschaftsforum (WEF) muss coronabedingt von der Schweiz nach Singapur umziehen – zumindest vorübergehend. In dem asiatischen Stadtstaat werde das Treffen vom 13. bis 16. Mai 2021 stattfinden, teilten die Organisatoren am Montag mit.

Die Wirtschafts- und Politik-Elite werde sich persönlich treffen, um die dringendsten weltpolitischen Fragen zu erörtern, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit aller Teilnehmer und der Gastgeber gefallen. In Singapur sei die Corona-Situation wesentlich besser als an vielen anderen Orten. Auf Einzelheiten des geplanten Programms ging er zunächst nicht ein.

Weltwirtschaftsforum 2022 soll wieder in der Schweiz stattfinden

„Ein Treffen der weltweiten Führungskräfte ist von entscheidender Bedeutung bei der Frage, wie man die Erholung gemeinsam gestalten kann“, so Schwab. 2022 solle das WEF-Treffen dann wieder wie üblich in Davos stattfinden.

Die Schweiz zählt zu den in Europa am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Vor einigen Wochen war noch Luzern als Ausweichquartier ins Spiel gebracht worden. In der sonst üblichen Davos-Woche werde vom 25. bis 29. Januar ein virtuelles Event organisiert, hieß es.

An dem jährlichen Treffen nehmen hunderte Vertreter der globalen Politik- und Wirtschaftselite teil. Im vergangenen Jahr waren rund 50 Staats- und Regierungschefs nach Davos gereist, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump. Unter den 2800 weiteren Teilnehmern waren zudem zahlreiche hochrangige Vertreter von Unternehmen. Im Fokus stand im vergangenen Jahr das Thema Klimaschutz. Lesen Sie hier: Weltwirtschaftsforum: Warum Merkel in Davos Greta verteidigt

