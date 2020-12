Göttinger Pharmaunternehmen zahlt 1000 Euro Corona-Bonus

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius aus Göttingen profitierte von der Corona-Krise. Mit ihren Produkten waren sie nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden direkt an der Produktion von Corona-Impfstoff beteiligt.

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius zahlt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Corona-Bonus. Insgesamt gibt das Unternehmen dafür rund zehn Millionen Euro aus, wie Sartorius am Montag mitteilte. „In Deutschland sind dies 1000 Euro für jeden Mitarbeiter“, hieß es.

Auch Leiharbeiter bekommen Zusatzzahlung

Weltweit erhalten demnach im Dezember insgesamt mehr als 10.000 Beschäftigte und Leiharbeitnehmer eine Zusatzzahlung. Der Bonus werde als Dank für das außerordentliche Engagement und die besonderen Leistungen in diesem Jahr gezahlt, hieß es.

„Das Jahr 2020 war eine große Herausforderung für uns alle, sowohl privat als auch beruflich“, sagte der Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg. „Da Sartorius mit seinen Produkten direkt an der Entwicklung und Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen und Covid-19- Therapeutika beteiligt ist, war es essenziell wichtig, unsere Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten.“

Gewinner der Corona-Krise

Sartorius profitiert in der Corona-Pandemie von guten Geschäften vor allem mit der Biopharmaindustrie. Nach starkem Wachstum in den ersten neun Monaten erwartet das Unternehmen gute Zahlen für das Gesamtjahr. Die im MDax notierte Sartorius-Vorzugsaktie gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise am deutschen Aktienmarkt. dpa

