Motor des Forschungsflughafens

Der Flughafen am Braunschweiger Stadtrand in Waggum wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Im Vergleich zu großen Reiseknotenpunkten wie Hannover wirken die 80.000 Fluggäste im Jahr vernachlässigbar. Doch tatsächlich ist der Flughafen in vielen Sachen führend – etwa in der Forschung. So ist der Braunschweiger Forschungsflughafen einer der größten seiner Art – und er arbeitet nicht nur an Innovationen in der Luftfahrt. „Der Forschungsflughafen hat sich auch verändert“, sagt Carola Meyer. „Als ich hier angefangen habe, war der Automotive-Bereich zwar schon da, heute ist dieser aber extrem gewachsen.“ Die 55-Jährige ist seit 2009 Geschäftsführerin der Forschungsflughafen Braunschweig GmbH und bildet den Knotenpunkt zwischen der Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig und den Forschungsunternehmen in Waggum. Sie unterstreicht, dass der Forschungsflughafen mittlerweile ein „Mobilitätscluster“ sei.

Klein anfangen und wachsen

Die Luftfahrt und der Automotive-Bereich würden immer mehr Synergien ergeben, also sich gegenseitig fördern und ergänzen. Erkenntnisse des einen Forschungsbereiches seien auch für den anderen relevant. Laut Meyer ist das einer der großen Vorteile des Forschungsflughafens – viele Unternehmen können sich dort ansiedeln, so leicht Kontakte zu anderen Forschenden aufbauen und sich untereinander austauschen. „Das ist auch das Feedback, das wir bekommen: Bei uns wird in kurzer Zeit viel geschafft. Hier hat man die Perspektive, klein anzufangen und zu wachsen“, sagt die Geschäftsführerin.

Einen Weg, dem offensichtlich viele Forschungsbetriebe folgen. Als Meyer 2005 zur städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft GmbH kam Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig wechselte – bei der sie heute noch immer den das „Mobility-Cluster“ leitet – zählten die Unternehmen am Forschungsflughafen 1600 Mitarbeiter. „Mittlerweile haben wir 3390 Mitarbeiter“, berichtet Meyer. Dieses Wachstumspotenzial will die Geschäftsführerin weiter vorantreiben: Etwa mit dem Anschluss an das Glasfaser-Netz, Bereitstellung von guten Busverbindungen und der Steuerung des steigenden Verkehrsaufkommens bis hin zum Vermitteln von Kindergartenplätzen.

Meyer kümmert sich um jeden Aspekt, um den Forschungsflughafen bekannter zu machen, Unternehmen anzusiedeln und die Bedürfnisse der Forschenden vor Ort herauszufinden. „Es sind viele Meetings, Konzepte erstellen, Weichenstellung für Projekte, Bedarfe weitertragen“, berichtet die 55-Jährige von ihrem beruflichen Alltag. Doch die Mühen scheinen sich zu lohnen: „Die Marke des Forschungsflughafens ist positiv besetzt. Wir haben damit gute Möglichkeiten, uns mit anderen Netzwerken zusammen zu tun“, so Meyer. In der Branche habe der Flughafen in Braunschweig eine „Sogwirkung“.

Auch in der Region stehe man dem Flughafen positiv gegenüber – viele wüssten aber nicht, was hinter den Kulissen geschehe. Dabei entstehen am Rande der Stadt Braunschweig Forschungsergebnisse, die weit über die Region hinausgetragen werden. „Die erste voll automatisierte GPS-Landung weltweit war etwa in Braunschweig“, erzählt Meyer und auch bei aktuellen Entwicklungen seien die Unternehmen des Flughafens ganz nah dran.

So gebe es seit anderthalb Jahren eine Arbeitsgruppe zum Thema Wasserstoff – drei Wasserstoffautos seien im Laufe des Projektes für die Stadt und Projektpartner erworben worden und eine Wasserstofftankstelle an der Hamburger Straße konnte bereits in den Probebetrieb gehen. Auch am Thema umweltschonendes Fliegen arbeiten die Forscher in Waggum – etwa mit einem Mix aus Kerosin und Wasserstoff. „Ich glaube, es ist eine sehr gute Chance für unsere Region, das Thema Dekarbonisierung aufzufangen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagt sie zu den Wasserstoff-Projekten.

„Bei Wasserstoffforschung ist Region gut aufgestellt“

Eine Prognose, was sich in Zukunft etwa in der Automobilbranche durchsetzen wird – Wasserstoff oder die E-Autos, auf die Marken wie VW verstärkt setzen, wagt sie nicht. „Welcher Antrieb bei der Umstellung am meisten Sinn macht, muss jedes Unternehmen selbst für sich entscheiden. Wasserstoff ist ein komplexes Thema. Richtig ausspielen wird es sich etwa bei schweren Lkw, bei denen die Effekte wesentlich größer sind.“

Für die Wasserstoffforschung sieht Meyer unsere Region aber zumindest mit dem Wasserstoffcampus in Salzgitter, verschiedenen Projekten in der Region und dem Forschungsflughafen „gut aufgestellt“. Und egal in welche Richtung die Automobilbranche sich entwickeln mag – am Forschungsflughafen in Braunschweig wird daran gearbeitet – ob Batterie, Wasserstoff oder autonomes Fahren.