Als im Oktober die Infektionszahlen rasant in die Höhe schnellten, wandten sich Bund und Länder mit einem dringenden Appell an die deutschen Arbeitgeber: Wo möglich, solle bitte wieder wie im Frühjahr die Arbeit aus dem Homeoffice ermöglicht werden.

Viele Unternehmen sind dieser Aufforderung offenbar gefolgt. Wie der Digital-Branchenverband Bitkom in einer im Oktober und November durchgeführten repräsentativen Befragung herausfand, arbeitet jeder Vierte derzeit ausschließlich aus den eigenen vier Wänden. Das entspricht rund 10,5 Millionen Berufstätigen. Hochgerechnet arbeiten weitere 8,3 Millionen Arbeitnehmer zumindest teilweise in der Woche von zu Hause aus.

Homeoffice: Streit um gesetzlichen Anspruch

Damit nimmt auch eine in der Bundesregierung intensiv geführte Debatte wieder an Fahrt auf: Was soll vom Homeoffice bleiben, wenn die Pandemie vorüber ist? Während Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen gesetzlichen Anspruch auf das Arbeiten von zu Hause ablehnt, drängt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf die Umsetzung seiner Gesetzespläne.

24 Tage Homeoffice will Heil pro Arbeitnehmer durchsetzen, hinzu kommt ein sogenanntes Erörterungsrecht: Damit soll verhindert werden, dass Arbeitgeber sich einem Gespräch über die Möglichkeit zur mobilen Arbeit entziehen können. Kommt das Gesetz, dann muss ein solches Gespräch geführt und dokumentiert werden. Sind die Gründe für eine Ablehnung des Antrags nicht nachvollziehbar, kann der Beschäftigte den Rechtsweg bestreiten.

Drei von vier Deutschen wünschen sich mehr Homeoffice in Deutschland

„Das Erörterungsrecht unterstützen wir ganz ausdrücklich“, sagte Frank Wernecke, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts des „DGB-Index Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Der Wunsch zur verstärkten mobilen Arbeit sei weit größer als die tatsächlichen Möglichkeiten, führte Wernecke an. Für den Jahresbericht hatte der DGB mehr als 6000 Beschäftigte von Januar bis Mai befragt. Jeder Dritte gab an, gerne mehr von zu Hause aus arbeiten zu wollen.

Im Laufe der Pandemie hat sich dieser Trend offenbar noch verstärkt. Im Oktober und November gaben laut der Bitkom-Studie schon drei von vier Arbeitnehmern an, dass Homeoffice in Deutschland viel stärker genutzt werden sollte.

Mehrheit der Beschäftigten befürwortet Wechselmodell

„Die Corona-Pandemie ist der Auslöser für einen nachhaltigen Wandel in der Arbeitswelt“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Tatsächlich scheint die Mehrzahl laut der Befragung die Arbeit aus den eigenen vier Wänden zu würdigen: 43 Prozent sprachen von einer höheren Arbeitszufriedenheit. Vor allem der geringe Stress und der Zeitgewinn, da Arbeitswege entfallen, und die bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben kommt bei den Beschäftigten demnach gut an.

Dennoch will in Zukunft nur jeder Zehnte dauerhaft von zu Hause aus arbeiten. Die deutliche Mehrheit plädiert für ein Wechselmodell: teils zu Hause, teils im Büro. Denn mehr als jedem Zweiten fehlt der direkte Kontakt mit den Kollegen und jeder Fünfte hat der Umfrage zufolge Schwierigkeiten, Privatleben und Job im Homeoffice voneinander zu trennen.

Grenzen zwischen Job und Privatleben verschwimmen oftmals

Das können auch die Gewerkschaften bestätigen. Ihrer Studie zufolge können 46 Prozent im Homeoffice nicht abschalten – bei denjenigen, die im Büro arbeiten liegt der Wert um elf Prozent niedriger. Und auch die Arbeitszeit sei höher: „Arbeitszeiten mit bis zu 48 Stunden pro Woche und auch unbezahlte Arbeit kommen bei mobil Arbeitenden zwei bis dreimal so häufig“, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Homeoffice ermöglicht also mehr Freizeit – die dann aber wieder für mehr Arbeit genutzt wird. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass die Produktivität steigt? Hier gehen die Ansichten von Beschäftigten und Arbeitgebern auseinander. 56 Prozent der Arbeitnehmer schätzen laut der Bitkom-Befragung ihre Produktivität zu Hause höher als im Büro ein.

Für den Mittelstand kommt die Arbeit von zu Hause oftmals dennoch nicht in Frage. Zwar habe sich die mobile Arbeit in den Dienstleistungsbereichen bewährt. „Auf Dauer halte ich diese Form des mobilen Arbeitens aber für nur bedingt mittelstandstauglich“, sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), unserer Redaktion.

Adidas-Chef: „Zu Hause entsteht keine Gemeinschaft“

Auch die Großkonzerne gehen unterschiedlich mit dem Thema Homeoffice um. Siemens etwa will Homeoffice auch nach der Pandemie für 140.000 Beschäftigte möglich machen, die Allianz plant bereits, ein Drittel ihrer Büroflächen künftig einsparen zu können, wenn mehr Mitarbeiter auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten können.

Adidas-Chef Kasper Rorstedt präsentiert sich dagegen als Homeoffice-Skeptiker. „Ich halte nichts vom ständigen Arbeiten zu Hause. Für mich ist das Arbeiten eine soziale Sache, bei uns ist sie Teamsport“, sagte der 58-Jährige der „Welt am Sonntag“. „Wenn alle immer zu Hause arbeiten, entsteht keine Gemeinschaft.“