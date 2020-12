Unternehmer kauft Werner Tours auf – 18 Stellen gesichert

Zur Höhe des Kaufpreises möchte Mike Schubert keine Angaben machen. „Welchen Nutzen hätte das?“, fragt der Geschäftsführer der Schubert Touristik, ein Reiseanbieter vom nord-östlichen Rand des Harzes. Der Stammsitz Aschersleben in Sachsen-Anhalt liegt gerade einmal etwas mehr als eine Autostunde von Schwülper im Kreis Gifhorn entfernt, dem bisherigen Sitz von Werner-Tours. Beide Unternehmen sind nun eins – Werner-Tours drohte durch die Corona-Pandemie die Pleite, Schubert hatte genug Rücklagen, um den Wettbewerber aufzukaufen. Verlierer gibt es dabei keine – Erik Klawonn und Verena Meyer müssen aber wohl ihre Geschäftsführer-Positionen aufgeben. Sie sind aber nach eigenen Angaben froh, „dass es weitergeht, dass wir keine Arbeitslosen produzieren“. Alle 18 Mitarbeiterstellen bei Werner Tours wurden gerettet. Die Geschichte der Übernahme zeigt, wie manche Mittelständler an der Krise fast zugrunde gehen und wie andere sie – zumindest bisher – überstehen und sogar größer als zuvor aus ihr hervorgehen.

Um Schiffe zu chartern, müssen Veranstalter groß in Vorkasse gehen. Foto: Privat

Werner Tours ist seit 40 Jahren im Geschäft, gegründet wurde der Reiseanbieter damals von Namensgeber Axel Werner mit einem Reisebüro in Braunschweig. In normalen Jahren organisierte der Veranstalter zuletzt mehrere hundert Reisen per anno für fast 12.000 Kunden und verbuchte einen Umsatz von rund 12 Millionen Euro im Jahr. Busweise wurden die Urlauber nach Italien, Österreich oder Tschechien gefahren, wo Werner-Tours ihnen auch gleich ein Urlaubsprogramm anbot. Die letzte Reise in 2020 – und zugleich eine der ersten der Saison – war eine Busreise nach Italien im März. Die 40 Urlauber musste der Reiseanbieter Mitte März von Sizilien zurückholen, der italienische Ministerpräsident hatte gerade das ganze Land zur Sperrzone erklärt. „Wir haben die letzte Fähre erwischt“, berichtet Klawonn. Das Unternehmen war in der Folge vor allem damit beschäftigt, Reisen abzusagen und Kunden ihr Geld zurückzuzahlen. Bis Anfang Juni waren das schon 1,35 Millionen Euro.

Vorfinanzierungen für Schiffe belasten Werner-Tours

Werner Tours hatte in der Vergangenheit wegen der wachsenden Nachfrage auch das Geschäft mit Flusskreuzfahrten kontinuierlich ausgebaut. Statt mit der Aida im Mittelmeer zu kreuzen, schipperten Urlauber vermehrt auf der Donau oder dem Rhein. Die Veranstalter müssen dabei in Vorkasse gehen: „Als Pauschalreiseanbieter gehen wir sowohl bei den Hotel- als auch den Schiffsverträgen erheblich in Vorleistung“, sagt Erik Klawonn. Teuer sind vor allem die Schiffe, die gechartert werden müssen. Die Vorfinanzierung eines Schiffes für ein Jahr beläuft sich allein ein auf mehrere Millionen Euro. Dafür ist das Schiffsreise-Geschäft in normalen Zeiten auch sehr lukrativ. In der Pandemie hat es dem Schwülperaner Unternehmen allerdings das Genick gebrochen.

„Das Busgeschäft hätte man noch rückabgewickelte bekommen“, erklärt Franc Zimmermann, der zuständige Insolvenzverwalter. „Die Flussreisen aber nicht.“ Klawonn und Meyer beantragten im Juni Insolvenz. Der Umsatz war auf Null heruntergefahren, bis Oktober, so Meyer, hätten sie zum damaligen Zeitpunkt einen Verlust von einer Million Euro erwartet. „Wir hätten noch ein paar Wochen durchgehalten. Aber wir wollten lieber früh in die Insolvenz gehen, um noch eine Chance auf Sanierung zu haben.“ Die Fahrt zum Amtsgericht sei sehr emotional gewesen. „Aber der richtige Schritt“, sagt Meyer. Darüber seien sich alle einig gewesen, auch Unternehmensgründer Werner, der seit 2019 bis zur Insolvenz noch als Berater tätig war.

Mit Franc Zimmermann von der Kanzlei Mönning, Feser, Partner steht ihnen ein Verwalter zur Seite, der eine Insolvenz vor allem erst einmal als Sanierungsauftrag versteht. „Insolvenzverfahren sind per se Sanierungsverfahren“, sagt er. Bei Werner-Tours war das Ziel, einen Insolvenzplan aufzustellen, den Betrieb also beizubehalten und die Schulden abzuspalten. „Das ließ sich aber bald nicht mehr darstellen“, berichtet Zimmermann. Das Problem: Bei einer Insolvenz tritt bei Pauschalreiseanbietern der Versicherungsfall ein, die Versicherung – in diesem Fall Rückversicherer Swiss Re – muss also für nicht mehr leistbare Rückzahlungen aufkommen. Sobald die Versicherung einspringen muss, kündigt diese aber auch den Versicherungsvertrag auf. Für Reiseanbieter sei es wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Risiken im Reisegeschäft aber unmöglich, eine neue Versicherung aufzutun, erklärt Zimmermann. Und ohne Rückversicherung kann das Unternehmen auch keine Pauschalreisen mehr anbieten und durchführen.

Versicherung dringend gesucht

Werner Tours brauchte ein anderes Unternehmen mit einem laufenden Versicherungsvertrag. Mitte August startete die Suche nach einem Investor, zehn Interessenten gab es, aber nur drei „passende“, erklärt der Insolvenzverwalter. „Es geht ja darum, Werner Tours nachhaltig weiterzuführen und nicht in drei Monaten in eine neue Insolvenz zu rutschen“, sagt er. Schubert erwies sich nach seinen Angaben als guter Partner, der von der Größe, der Regionalität und dem Übernahmekonzept gepasst habe.

Das Werner-Reisebüro in Gardelegen in der Altmark wollte Schubert allerdings nicht übernehmen – es wurde an Vetter-Touristik verkauft, das laut Klawonn die zwei Mitarbeiter gleich mit übernahm. Schubert Touristik übernahm Werner-Tours schließlich zum 1. November – über den Kaufpreis bewahren alle Parteien Stillschweigen. Man sei nun dabei, zusammenzuwachsen, Synergien zu nutzen, heißt es. Der Sitz in Schwülper soll nicht behalten werden, sagt Schubert. „Braunschweig wird unsere Basis für Niedersachsen“, erklärt er. Auch von den Flussreisen verabschiedet sich der Reiseanbieter.

Mike Schubert führt sein Unternehmen seit 18 Jahren, es ist nach eigenen Angaben marktführend in der Region Harz und beschäftigt 120 Mitarbeiter. Schubert bietet ausschließlich Busreisen an. „Wir haben kleinere Brötchen gebacken“, sagt der Geschäftsführer. Werner Tours sei nichtsdestotrotz immer noch ein „super Unternehmen“, das nichts falsch gemacht habe. In diese Richtung äußert sich auch Insolvenzverwalter Zimmermann: „Corona konnte keiner kalkulieren.“ Schubert kaufte im Sommer bereits das kleine Busreiseunternehmen Zelltho-Reisen in Eisleben im Kreis Mansfeld-Südharz auf – der vorherige Eigentümer wollte das Geschäft aufgeben. Schubert stieg damit in den Linienverkehr ein und gab damals an: „Wir sehen darin die Möglichkeit, unser Angebot regional auszuweiten.“

„Ich erwarte eine Renaissance des Bus-Geschäfts“

Die Ascherslebener expandieren mit Werner-Tours mitten in der Krise weiter. „Ich erwarte eine Renaissance des Bus-Geschäfts“, begründet Schubert. Der Unternehmer setzt auf ein verändertes Reiseverhalten nach Corona und auf ein steigendes Umweltbewusstsein. Die Menschen würden in Zukunft weniger fliegen und weniger Kreuzschifffahrten machen. Ab Ostern, spätestens im Juni, würde das Reisegeschäft wieder losgehen, weil dann die ältere Generation „durchgeimpft“ sei. Um den Kunden Sicherheit zu geben, verzichtet der Reiseveranstalter derzeit auf eine Anzahlung. „Damit Kunden kein Risiko tragen, wenn sie eine Reise bei uns buchen“, erklärt Schubert.

Werner-Tours, das als Marke bestehen bleibt, setzt 2021 vermehrt auf Reisen in Deutschland. „Wir werden viele Aktivurlaube anbieten“, erklärt Meyer. „Wander- und Radfahrurlaube, mit Programm an der frischen Luft.“ Laut Meyer hat der Rückversicherer schon in 1800 von 2500 Fällen das Buchungsgeld zurückgezahlt.