Marke VW verbucht trotz Corona wohl Gewinn in 2020

Es wird möglicherweise knapp, aber offenbar ist Volkswagen optimistisch, dass die Kernmarke VW im Jahr 2020 schwarze Zahlen schreibt. Dabei hatte nach neun Monaten des Corona-Jahres noch ein Verlust von 969 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Im dritten Quartal verbuchte die Kernmarke des Konzerns allerdings einen Gewinn von 522 Millionen Euro vor Sondereinflüssen.

Im ersten Halbjahr schrieb VW Pkw einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro. Wie unsere Zeitung aus Konzernkreisen bereits erfuhr, hat sich das Geschäft von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres weiter positiv entwickelt. Es wäre demnach schon eine große Überraschung, wenn im Jahresabschluss nicht schwarze Zahlen zu lesen wären, heißt es.

Bericht: VW treibt Geld von Lieferanten ein

In einer internen Management-Information aus dem Oktober, die der „Business Insider“ nach eigenen Angaben einsehen konnte, wurde noch gewarnt: „Positives Jahresergebnis mit schwarzer Null ist in Gefahr“. Der VW-Markenchef Ralf Brandstätter soll demnach vor allem die Märkte USA und Brasilien als Sorgenkinder betrachten, dort müsste dringend an den Kostenstrukturen gearbeitet werden, um wettbewerbsfähig zu sein. In einem VW-internen Papier, das das Magazin zitiert, werden in diesem Zusammenhang auch der PSA-Konzern mit Tochter Opel sowie Toyota genannt.

Diese hätten in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres deutlich positivere Ergebnisse als Volkswagen erzielt. Um trotzdem einen positiven Jahresabschluss zu erreichen, hat es dann wohl auch noch einmal einer Kraftanstrengung bedurft, bei der alle mitziehen mussten. So lautete das Mantra bei Volkswagen schon seit Sommer „Kostendisziplin“. Laut Medienbericht war VW zuletzt auch sehr umtriebig, als es darum ging, Geld von Lieferanten für noch ausstehende Rechnungen einzutreiben.

Gewinneinbruch ist massiv

Ob die für unsere Region so wichtige Marke VW für 2020 tatsächlich einen Gewinn verbucht, wird erst im März bei der Jahrespressekonferenz zu erfahren sein. Klar ist aber schon jetzt: Der Gewinneinbruch wird im Vergleich zu den Vorjahren massiv sein. 2019 verdiente die Kernmarke mit ihren Modellen Golf, Tiguan, Passat und Co. noch 3,8 Milliarden Euro vor Sondereinflüssen. 2018 waren es 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der Einbruch 2020 ist vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, die Produktion und Verkäufe zeitweise lahmlegte.

VW verkauft bis November 4,7 Millionen Fahrzeuge weniger

Bis einschließlich November verkaufte die Marke VW weltweit um fast 17 Prozent weniger als im Vorjahr, insgesamt 4,7 Millionen Fahrzeuge. Konzern-Finanzvorstand Frank Witter machte bei der Vorstellung der Neun-Monats-Bilanz deutlich, dass es für Volumen-Marken wie VW Pkw deutlich schwerer sei, die Corona-Krise zu meistern, als für Premium-Marken wie die Konzern-Töchter Audi und Porsche. Bei einem Porsche 911 ist die Marge etwa deutlich höher als bei einem VW Polo.