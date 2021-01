Bauernbewegung: Wir haben nichts erreicht

Traktoren stehen vor einem LKW in der Zufahrt zum Zentrallager von Aldi. Mit mehr als 100 Fahrzeugen haben Bauern am Abend vor dem Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer) gegen die aus ihrer Sicht drohende Senkung der Butterpreise protestiert. Bauern fuhren mit ihren Traktoren zu Aldi-Lagern aus Protest gegen niedrige Preise etwa für Butter.

Klimawandel, Schweinepest, Preiskampf und höhere Anforderungen – Landwirte stehen aktuell vor einigen Herausforderungen. Holger Hennies, frisch gewählter neuer Präsident des Landvolks Niedersachsen, und Anthony Lee, Sprecher der Bauernbewegung Land schafft Verbindung, sprechen im Interview darüber.

Herr Hennies, Sie sind neu gewählter Präsident des Landvolks Niedersachsen. Wie haben Sie sich als Landwirt, der auf alte Kartoffelsorten spezialisiert ist und Weideschweine hält, gegen ein Kandidaten durchsetzen können, der einen Mastbetrieb führt und sogenanntes Wolfsmanagement betreibt?

Hennies: Ich denke mein Einsatz in den vergangenen zwei, drei Jahren hat den Ausschlag gegeben. Auch das, was wir mit dem Niedersächsischen Weg erreicht haben, wurde honoriert. Für Genaueres müssen Sie aber die 200 Delegierten des Landvolks fragen, die gewählt haben.

Dennoch: Mit ihrem landwirtschaftlichen Profil repräsentieren Sie nicht unbedingt die Landwirte im Nordwesten des Landes, die als Milchviehhalter und Schweinemäster gerade besonders in der Bredouille stecken – Stichwort Milchpreise und Schweinepest.

Hennies: Wir haben drei große Betriebsformen in Niedersachsen: Die Milchviehbetriebe, die Veredelungsbetriebe mit Schweine- oder Hühnerhaltung und die Ackerbaubetriebe. Mein Betrieb ist ein Ackerbaubetrieb, den ich mit vier weiteren Kollegen zusammen bewirtschafte. Das gibt es zumindest hier im östlichen Niedersachsen häufiger.

Holger Hennies ist Präsident des Landvolks Niedersachsen. Foto: dpa

Ich kann mich aber auch in die Sorgen der Milchvieh- und Schweinehalter hineinversetzen und weiß um deren Probleme. Das muss ich als Landvolk-Präsident auch können, das ist meine Herausforderung und Aufgabe. Außerdem hatte ich selbst mal eine Ferkelaufzucht, die ich dann eben aufgrund der Rahmenbedingungen aufgegeben habe, um stattdessen Weideschweine zu mästen.

Sie starteten in Ihr Amt mit der Warnung, dass landwirtschaftliche Betriebe nicht zwischen dem Druck der Wettbewerbsfähigkeit und den Anforderungen von Politik und Gesellschaft zerrieben werden dürften. Wie wollen Sie das Leben der Landwirte erträglicher machen?

Hennies: Bei der Milchviehhaltung sind die Preise in den vergangenen Jahren um vier Cent gesunken und die Kosten unter anderem durch erhöhte Auflagen um vier Cent gestiegen. Und genau an diesen Spagat muss ich als Landwirt-Vertreter ran. Die Kosten entstehen vor allem durch überzogene Auflagen, die nicht ihr Ziel erfüllen, sondern den Betrieb nur behindern. Bestes Beispiel ist dafür die Düngeverordnung, die einfach überzogen ist.

Warum?

Hennies: Wir hatten seit 2017 eine funktionierende Düngeverordnung, die 2020 auf politischen Druck hin noch einmal verändert wurde, ohne wissenschaftliche Not. In ihrer jetzigen Form schadet sie den Betrieben aber massiv und bringt dem Grundwasserschutz wenig. Solche Probleme will ich abstellen. Es geht auch um zusätzliche Belastungen, bei denen sich Politik und Gesellschaft überlegen müssen, wo das Geld dafür herkommt. Landwirte können nicht noch mehr Natur- und Tierschutzleistungen erbringen ohne Gegenleistung. Das wird nicht mehr funktionieren, weil sie jetzt schon zum Teil nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.

Wie wollen Sie vorgehen?

Hennies: Das erste ist, in Gesprächen mit der Politik, aber auch mit den gesellschaftlichen Organisationen zu vermitteln, dass Lösungen mit der Landwirtschaft die besten sind.

Man liest von Ihnen, dass Sie gerne auf den Tisch hauen. Wie kann man sich das vorstellen in Verhandlungen?

Hennies: Mein Tisch hat noch keine Dellen (lacht). Das wird gerne von einem Interview zum nächsten weitergeschrieben. Aber es kann sein, dass ich mir in den letzten Monaten beim Niedersächsischen Weg den Ruf erarbeitet habe, dass ich deutlich sage, was wir Landwirte können und was nicht, zum Beispiel: Wir können hier keinen Schritt weiter, sonst stürzen wir in den Abgrund. Ich habe da eine klare Sprache.

Herr Lee, diese Überforderung der Landwirte, die Herr Hennies beschreibt, sehen Sie die noch drastischer?

Lee: Was Herr Hennies sagt, ist zu einhundert Prozent deckungsgleich mit dem, was ich sagen würde. Das Landvolk und Land schafft Verbindung beziehungsweise jeder Landwirt sieht das genauso. Was mich ärgert, ist, dass über die letzten Jahrzehnte viel verpennt wurde. Dass wir oftmals sehenden Auges in die Sackgassen gelaufen sind, in denen wir jetzt stecken.

Die Düngeverordnung ist dafür ein extremes Beispiel und auch typisch deutsch: Man will es besser machen, als es die Auflagen verlangen. Gewässerproben im europäischen Ausland werden in 30 bis 40 Metern Tiefe genommen, bei uns aus acht Metern. Bei uns will man gleich die Parameter für den Pflanzenschutz mitmessen, obwohl das ja eine völlig andere Baustelle ist. Da wird mit zwei Maßstäben gemessen. Wir haben innerhalb der EU einen verzehrten Wettbewerb und das ist einfach unfair.

Kein Landwirt ist gegen Natur- oder Artenschutz, wir leben von und mit ihr und denken in Generationen. Wir wollen nicht die schnelle Mark machen und den Boden „vergiften“, wie man uns oft unterstellt. Der Boden ist unser Kapital.

Steht Land schafft Verbindung trotzdem zum Niedersächsischen Weg?

Lee: Schweren Herzens. Das war den LsV-Mitgliedern noch schwerer zu vermitteln als den Landvolk-Mitgliedern, weil sie ein bisschen rabiater oder direkter sind. Es war schwer und belastet uns finanziell stark. Wir sind durch den Niedersächsischen Weg zu mehr Naturschutz verpflichtet und werden dafür entschädigt. Diese Ausgleichszahlungen decken aber nicht den Verlust, den wir machen. Aber im Gegensatz zum Volksbegehren des Nabu ist der Ausgleich garantiert. (wenn Sie möchten ruhig einfügen)

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Lee: Die Pachten in Niedersachsens Norden, im Emsland zum Beispiel, sind doppelt bis dreifach so hoch, wie die, die wir zum Beispiel bei uns, im Kreis Schaumburg, bezahlen müssen. Wenn die Auflage dann lautet, zehn Meter entlang eines Gewässers weder Pflanzenschutz noch Dünger einzusetzen, dann haben sie einen Minderertrag, also Verluste.

Anthony Lee ist Sprecher der Bauernbewegung Land schafft Verbindung. Foto: dpa

Gerade in den viehstarken Regionen, wo das Futter in den letzten drei Jahren wegen der Trockenheit knapp ist und sie zukaufen müssen, ernten sie wegen dieser Auflagen zusätzlich weniger Futter. Die Entschädigung deckt niemals die Kosten, die dadurch entstehen. Deswegen ist der niedersächsische Weg keine leichte Pille. Vor allem, weil wir wissen, dass zum Beipiel mit der TA Luft noch zusätzliche Auflagen kommen werden. Die TA Luft besagt, dass Mastbetriebe künftig noch stärker Ammoniak und Feinstaub aus der Abluft filtern müssen.

Am Niedersächsischen Weg gab es auch vom LsV aus unserer Region große Kritik: Die Rede war von Hinterzimmergesprächen und vorauseilendem Gehorsam aus Angst vorm Volksbegehren, dass der Nabu unterstützte. Haben Sie die Basis als Landvolk verloren, Herr Hennies?

Hennies: Mit einem guten Kompromiss ist niemand zufrieden. Es ist nicht das, was wir uns gewünscht hatten. Wir hatten zwei Jahre zuvor der Landesregierung einen Kompromissvorschlag gemacht, der deutlich stärker unsere Handschrift getragen hätte. Wir haben nun aber den Grundkonsens gefunden, dass wir freiwillige Maßnahmen grundsätzlich vorziehen. Das konnten wir aber nicht in allen Bereichen durchsetzen, das kann man nun kritisieren. Es ist aber das Wesen eines Kompromisses, das man an bestimmten Stellen Abstriche macht. Bei den finanziellen Ausgleichsregelungen verhandeln wir noch. Da sollen schon die wesentlichen Auflagen ausgeglichen werden, ob man das immer auf den Cent genau hinbekommt, kann ich nicht garantieren. Aber kein Betrieb soll durch den Niedersächsischen Weg in seiner Existenz gefährdet werden. Dafür haben wir auch Einzelfallregelungen eingebaut.

Was ist mit dem Vorwurf der Hinterzimmergesprächen?

Hennies: Man kann solche Verhandlungen natürlich auch öffentlich führen, aber dann kommt man nie zu einem Ergebnis. Es haben sich Parteien zusammengesetzt, die vorher nie miteinander gesprochen haben. So etwas geht nicht per öffentlicher Whatsapp-Abstimmung. 40.000 Nabu-Mitglieder können nicht mit 40.000 Landwirten verhandeln. Wir sind gewählt, um solche Verhandlungen und Entwürfe vorzubereiten. Wir als Vorstand haben unsere Gremien darüber informiert, und hätten es gerne den Mitgliedern im letzten Frühjahr vorgestellt, das ist aber in Corona-Zeiten einfach schwierig. Der Kompromiss ist besser als das Volksbegehren. Das ist ein vergiftetes Instrument, das nur Schaden anrichtet. Friss oder stirb, heißt es dort und dem Naturschutz hilft es kein bisschen, weil die Leute, die ihn machen sollen, nicht mitgenommen werden. Unser Ziel war es, das Volksbegehren zu verhindern.

Was ist der Anspruch des LsV?

Lee: Der Anspruch ist, dass sich die Rahmenbedingungen und Probleme angegangen werden. Die Probleme, die wir jetzt haben, sind nicht über Nacht entstanden. Viele Landwirte haben sich deswegen vom Bauernverband, auch hier in Niedersachsen, nicht mehr ordentlich repräsentiert gefühlt. Ich gehörte dazu. Unser Betrieb ist deswegen auch ausgetreten, im vergangenen Jahr aber wieder eingetreten, weil ich der Auffassung bin, dass es nur gemeinsam geht. Nichtsdestotrotz ist die Kritik am Landvolk berechtigt, wir fühlen uns nicht gut vertreten.

Inwiefern?

Lee: Schauen Sie sich allein die Zusammensetzung des Bauernverbands in Berlin an. Der Vorstand ist Ü70. Das kommt nicht an. Viele meiner Berufskollegen verstehen nicht, was dort entschieden wird.

Können Sie die Kritik verstehen, Herr Hennies?

Hennies: Im Vorstand des Bauernverbands sind die meisten um die 60 Jahre alt, nicht Ü70. Das hat etwas mit der Satzung des DBV zu tun, aber trotzdem ist das kein gutes Signal. Deswegen haben wir aus Niedersachsen auch gefordert, die Wahlordnung zu ändern, damit auch jüngere Leute, auch Frauen, eine Chance haben. Die Wahlordnung soll im Laufe dieses Jahres geändert werden.

Ich glaube, die Hauptkritik ist aber, dass der Bauernverband bei existenziellen Problemen wie der Düngeverordnung oder dem Insektenschutzgesetz von der Politik ignoriert wurde. Das hat die Stimmung zum Explodieren gebracht. Wenn wir als Verband nichts erreichen, dann werden wir nicht gebraucht.

In der Gesellschaft ist der Eindruck doch eher der, dass die Bauern bisher eine zu starke Lobby hatten…

Hennies: Die Düngeverordnung von 2019 zeigte aber auch, dass fachlicher Unsinn beschlossen wird, wenn man auf die Bauern nicht hört. Das ist so, als ob man VW vorschreiben würde, wie sie ihre Autos zu bauen haben – nicht die Abgaswerte, sondern die Bauweise. Die Politik ist im Bereich der Landwirtschaft von ergebnis- auf handlungsorientiert umgeschwenkt. Das ist Staatswirtschaft, und das verstehen die Bauern nicht.

Lee: Ein anderes Beispiel: Beizmittel mit Neonicotinoiden sind in Deutschland nicht mehr erlaubt. Die Quintessenz ist jetzt, dass wir zwei- bis dreimal die komplette Anbaufläche für Zuckerrüben im Frühjahr mit einem Insektizid besprühen müssen. Das kann man gar keinem normalen Bürger erzählen. Dadurch töten wir Insekten, die wir vorher nie getötet hätten. Und es kostet uns zudem noch unheimlich viel Geld. Es stimmt zwar ja, dass das Beizmittel Bienen töten könnte – das Saatkorn ist vom Beizmittel in minimaler Menge ummantelt und befindet sich in der Erde. Später baut es sich fast vollständig ab und ist meiner Meinung nach nur noch in so geringer Menge vorhanden, dass es keine Bienen tötet. Außerhalb von Deutschland sehen wir Länder, die erkennen, dass die Auflage fachlich total schwachsinnig ist, die setzen Notfallzulassungen ein. Da kämpfen wir auch schon lange drum. Wir übertreiben es einfach in so vielen Dingen.

Das Umweltbundesamt findet das Verbot von Neonikotinoiden gut. Es drohten wegen der „ungewöhnlich hohen Giftigkeit der Wirkstoffe“ für Insekten besonders schwerwiegende und nachhaltige Schäden am Naturhaushalt“. Ist das Quatsch?

Lee: Ich möchte die Giftigkeit des Stoffs nicht verharmlosen. Aber in der Form, wie wir es bei Zuckerrüben anwenden, hat es meiner Meinung nach keine schädlichen Auswirkungen auf die Biene, weil sie keine Möglichkeit hat, an das Beizmittel überhaupt heranzukommen. Das bestätigt übrigens auch das Celler Bieneninstitut.

Hektar, die wegen einer roten Messstelle unter Generalverdacht gestellt werden. Wenn sie zudem, wie etwa nördlich der A2, einen leichteren bis mittleren Boden haben, müssen sie grundsätzlich auch mit 20 Prozent weniger Dünger auskommen. Das trifft Ackerbauern in Gifhorn und im nördlichen Braunschweig extrem, die haben echte Existenzängste.

Herr Lee, Ihre Kritik am Landvolk haben Sie schon geäußert. Was schätzen Sie am Verband?

Lee: Die Nähe zur Politik. Das Landvolk ist unser Vertreter in der Politik und das muss auch so bleiben. Dem Landvolk musste mal der Spiegel der Spießigkeit vorgehalten werden. Die Strukturen sind verkrustet, die Abläufe dauern lang.

Herr Hennies, wie wollen Sie die Basis der Landwirte wieder für das Landvolk gewinnen?

Hennies: Indem wir sie einladen, mitzumachen. Die aktuellen Wahlen in den Kreisverbänden haben viele neue Leute und einen neuen Geist hereingebracht, Anthony Lee ist dafür ein Beispiel. Wir brauchen Leute, die klare Ansichten haben und sie vertreten. Wir dürfen uns intern ganz viel reiben/streiten, aber am Ende müssen wir uns einigen – ein gemeinsames Ziel haben – wie jetzt beim Lebensmitteleinzelhandel. Sonst werden wir hemmungslos gegeneinander ausgespielt.

Verstehen Sie beiden sich persönlich gut?

Hennies: Ich schätze Herrn Lee sehr, weil er eine klare Sprache spricht.

Lee: Dito (lacht).

Zur Person:

Holger Hennies, 51, wurde im Dezember mit 55 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten des Landvolks Niedersachsen gewählt. Er bewirtschaftet mit vier KollegInnen einen 650 Hektar großen Ackerbaubetrieb zwischen Braunschweig und Hannover in Schwüblingsen. Der Betrieb von Hennies und seiner Frau ist auf den Anbau alter Kartoffelsorten spezialisiert. Sie halten zudem Schweine in Auslaufhaltung und betreiben einen Reitbetrieb sowie einen pädagogischen „Lernort Bauernhof“ für Kinder. Hennies war zuvor Vorsitzender des Landvolks Hannover.

Anthony Lee, 44, ist Sprecher der Bauernbewegung Land schafft Verbindung (LsV). Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau das Hotel und Hofcafé einer Domäne in Rinteln im Landkreis Schaumburg. Sie bewirtschaften zudem 160 Hektar Ackerfläche. Lee war Soldat, dann Polizist und kam durch seine Frau 2010 zur Landwirtschaft. Aus Ärger trat er 2014 aus dem Landvolk aus, ist seit 2020 aber stellvertretender Landvolk-Vorsitzender im Kreis Schaumburg.

Beide waren an den Verhandlungen zum Niedersächsischen Weg beteiligt. Landwirtschaft, Naturschutz und Politik haben darin vereinbart, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen, unter anderem: breitere Gewässerrandstreifen, Biotopverbund auf 15 Prozent der Landesfläche, Mehr Landschaftselemente wie Hecken, Baumreihen, Alleen.