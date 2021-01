IHK-Hauptgeschäftsführer: „Es macht sich Frust breit“

Am Dienstagnachmittag verdichteten sich die Hinweise, dass Geschäfte und Gaststätten nun bis Mitte Februar geschlossen bleiben. Die Reaktionen aus Unternehmen und Wirtschaftsverbänden in unserer Region fielen zwar durchweg besonnen, aber auch sehr besorgt aus.

Der Einzelhandel und die Gastronomie

Von den seit dem vergangenen Frühjahr beschlossenen Schließungen sind der Einzelhandel und die Gastronomie am stärksten betroffen. „Angesichts der weiterhin hohen Fallzahlen war es zu befürchten, dass es zu einer Verlängerung des Lockdowns kommt. Die erhofften Lockerungen und weitere Schritte auf dem Weg zu einem wieder stabileren und planbareren Geschäftsbetrieb scheinen somit weiterhin nicht absehbar. Und es wird zunehmend enger“, sagte Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer(IHK) Braunschweig, unserer Zeitung.

Zwar seien die staatlichen Unterstützungsleistungen enorm. „Im Hinblick auf die zunehmend entstehenden Liquiditätsengpässe müssen die finanziellen Hilfen aber nicht nur unbürokratisch beantragt werden können, sondern – gerade aufgrund der erneuten Verlängerung – vor allem auch schnell in den Unternehmen ankommen“, forderte Löbermann.

Ähnlich äußerte sich Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Chef der Geschäftsstelle Braunschweig des Handelsverbands Harz-Heide sowie Geschäftsführer des Bezirks Braunschweig-Harz im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Nur wenn die Hilfen an die Unternehmen rasch überwiesen würden, könnten sie helfen, den Schaden zu begrenzen. Es dürfe nicht erneut zu Verzögerungen kommen, wie bei der Überbrückungshilfe, die für die Zeit von September bis Dezember vorgesehen war. Laut Krack wurde die Software zur Bearbeitung erst am 12. Januar vom Bund an das Land weitergegeben.

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, begrüßte eine Erweiterung der Hilfen. „Bisher sieht die Überbrückungshilfe III einen Förderzeitraum von Januar bis Juni 2021 vor. Dieser soll auf November 2020 bis Juni 2021 ausgeweitet werden“, sagte er. Das komme jenen zugute, die im Dezember schließen mussten – beispielsweise dem Einzelhandel – und denjenigen, die von den November-Hilfen ausgeschlossenen waren. „Allerdings auch nur dann, wenn in dem Monat ein Verlust erzielt wurde. Wesentlicher ist daher, dass die Abschlagszahlungen auf bis zu 150.000 Euro erhöht werden sollen und die Wertverluste von Saisonware als Fixkosten im Antrag zur Überbrückungshilfe III vollständig berücksichtigt werden sollen“, ergänzte er.

Weil die Überbrückungshilfe nur auf eine Bezuschussung der Fixkosten abziele, bringe diese Anpassung den Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes einen Mehrwert. Zeinert: „Die Hauptprobleme der Überbrückungshilfe sind aber ungelöst, und die betreffen die fehlende Software, um überhaupt Anträge stellen zu können und die hohe Komplexität des Programms. Schon vor den jetzt beschlossenen Änderungen hatten die Ausführungsbestimmungen einen Umfang von 37 Seiten.“

In all den schlechten Nachrichten sieht Krack aber auch etwas Licht. Positiv wertet er etwa die Pläne der Politik, eine Öffnungsstrategie für die Zeit nach der Schließungzu erarbeiten. Allein die Tatsache, dass nun wieder über Öffnungen gesprochen werde, sei eine positive Entwicklung und schaffe ein Ziel, auf das die Einzelhändler und Gastronomen hinarbeiten könnten.

Auf das psychologische Moment weist auch Zeinert hin: „Ohne jede Öffnungsperspektive von Verlängerung in Verlängerung geschickt zu werden, zehrt am Gemüt der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter. Es macht sich langsam Frust breit. Die Folge: Jedes dritte Unternehmen hat bereits Personal abgebaut und jedes achte sieht sich akut von einer Insolvenz bedroht.“

Volkswagen

„Für Volkswagen stehen Schutz und Gesundheit der Beschäftigten über allem. Deshalb haben wir unsere Corona-Maßnahmen und unsere Hygienekonzepte im Laufe der Pandemie immer wieder verfeinert und der jeweiligen Lage angepasst“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Auch in der aktuellen Situation unterstütze VW die Bemühungen der Politik, die Zahl der Covid-Infektionen zu reduzieren. Kilian: „Schon frühzeitig haben wir den Beschäftigten weitreichende Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten ermöglicht.“ Im ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres hätten bereits 40.000 Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet. Aktuell seien es sogar 47.000. „Das digitale Arbeiten wird von unseren Beschäftigten in geradezu vorbildlicher Weise angenommen“, sagte Kilian.

Durch weitere Maßnahmen wie Maskenpflicht, Absage von Präsenz- und Weiterbildungsveranstaltungen, der weitgehenden Einstellung von Dienstreisen und der Beschränkung von persönlicher Anwesenheit auf Anlässe, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs und den Fortgang von Entwicklungsprojekten unverzichtbar sind, habe VW die Zahl der Kontakte im Unternehmen noch einmal deutlich reduziert. Kilian: „Mit all diesen Maßnahmen leisten wir in der Volkswagen AG unseren Beitrag, um die Covid-Pandemie in Deutschland in den Griff zu bekommen und damit absehbar wieder Lockerungen im Alltag und in der Wirtschaft unseres Landes zu ermöglichen.“

Ein besonderer Dank gelte den Mitarbeitern in der Produktion, die ihren Arbeitsplatz nicht ins Homeoffice verlagern können. Sie verhielten sich seit Wochen diszipliniert und beachteten die gemeinsam mit dem Betriebsrat eingeführten internen Corona-Arbeitsregeln, lobte Kilian. Dadurch sie sei es seit dem Frühjahr 2020 gelungen, nicht nur Infektionsketten an den Arbeitsplätzen zu verhindern, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Infektionszahlen in den Werken „deutlich niedriger“ sind als in den Kommunen und Regionen, in denen sich die Werke befinden. Kilian: „Die gegenseitige Rücksichtnahme ist unser wichtigstes Gut und Instrument, um gemeinsam einen Weg aus der Pandemie zu finden. Daran müssen wir weiter festhalten.“

Das Handwerk

„Die finanziellen Reserven der vom Lockdown besonders betroffenen Handwerksbetriebe sind vielfach aufgebraucht. Eine Verlängerung der Schließung kann einige Unternehmen daher die Existenz kosten“, sagte Eckhard Sudmeyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, unserer Zeitung. Zwar sei die Situation im Bau- und Ausbauhandwerk derzeit zwar noch nicht so dramatisch. „Doch auch hier ist zu erwarten, dass weitere Einschränkungen sich negativ auswirken werden.“

Daher sei bei allen Maßnahmen der Politik „zwingend“ die Verhältnismäßigkeit zu wahren, forderte Sudmeyer. „Bis dahin gilt es, die von den Beschränkungen besonders betroffenen Betriebe und Unternehmen nicht allein zu lassen, sondern ihnen mit entsprechenden Finanzhilfen unter die Arme zu greifen.“ Deren bloße Ankündigung reiche allerdings nicht aus, wenn die Auszahlung ausbleibe oder an komplizierten Zugangsvorgaben scheitere. Sudmeyer: „In der inzwischen existenziell zugespitzten Lage vieler unserer Betriebe müssen die Mittel deshalb schnell und unbürokratisch fließen.“

Die Fitness-Branche

Auch Fitnessstudios müssen sich weiter in Geduld üben. Sie bleiben auch nach diesem Corona-Gipfel zu. Im dritten Monat ihrer Schließung geht es vielen Betreibern deutlich an die finanziellen Reserven - und darüber hinaus. „Im Unterschied zum ersten Shutdown im März, verlieren die Kunden langsam die Geduld und kündigen “, sagt Elke Paschek, Geschäftsführerin des Injoy-Studios in Braunschweig. Immer öfter werde auf fehlende Leistungen verwiesen, die Solidarität habe offenbar langsam eine Grenze erreicht.

Der Kundenstamm von rund 1.600 Mitgliedern sei in den vergangenen Wochen dramatisch geschrumpft. Bis zu 200 Kunden hätten in den vergangenen Wochen gekündigt. „Hinzukommen die, die ihre Beiträge aus den letzten Monaten zurückfordern“, erklärt Paschek. Dankbar sei sie, dass der Besitzer der Immobilie in dieser schwierigen Lage keine Miete verlange. Ansonsten stünde man kurz vor der Insolvenz. Und die Perspektive, die bleibe schwierig: „Ich glaube nicht, dass wir vor Ostern wieder öffnen werden.“