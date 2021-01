Tobias Hoffmann neuer Präsident der IHK Braunschweig

Abstand in Corona-Zeiten: IHK-Hauptgeschäftsführer Florian Löbermann (links) und der neue IHK-Präsident Tobias Hoffmann.

Generationswechsel bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig: In einer virtuellen Sitzung der IHK wurde Tobias Hoffmann (55) zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Helmut Streiff, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Der Braunschweiger Unternehmer Adalbert Wandt wurde aufgrund seines langjährigen Engagements zum Ehrenmitglied der Vollversammlung berufen. Eine Zielsetzung Hoffmanns: Das Serviceangebot der IHK soll für die 40.000 Mitgliedsunternehmen noch wahrnehmbarer werden.

„Mein Ehrenamt als Präsident der IHK ist mir trotz der aktuell schwierigen Situation weiter eine Herzensangelegenheit“, betonte Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Entschluss, für das Präsidentenamt zu kandidieren, habe seit Jahren festgestanden. Als Unternehmer wisse er um die aktuell angespannte Lage vieler Betriebe im Kammerbezirk. „Umsatzrückgänge, Kurzarbeit und Arbeitsplatzabbau treffen auch mein Unternehmen“, bekennt er offen.

„Unternehmer, der die Region lebt“

Hoffmann ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Maschinen- und Apparatebau-Unternehmens in Lengede im Landkreis Peine. Wie er berichtete, habe sich eine Konjunkturabkühlung schon vor Corona negativ bemerkbar gemacht, die Corona-Krise habe diese Entwicklung noch beschleunigt und bestärkt. „Es ist nicht absehbar, dass wir das alte Niveau wieder erreichen“, sagte er.

Hoffmann bezeichnet sich selbst als Unternehmer, „der die Region lebt“. Aufgewachsen ist er in Salzgitter, sein Unternehmen ist im Kreis Peine angesiedelt, er selbst wohnt mit seiner Familie in Braunschweig. „Ehrenamt war für mich schon als Jugendlicher wichtig“, betonte Hoffmann. Das habe im Sport begonnen, auch während seines Studiums in Lüneburg habe er sich ehrenamtlich eingesetzt. Aktuell ist er neben seinem Engagement bei der IHK noch Vorstandsvorsitzender des Kunstvereins Braunschweig.

Seit 2006 Mitglied der Vollversammlung

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn habe er sich bei den Wirtschaftsjunioren Braunschweig eingebracht, sei über diese Tätigkeit zur IHK gekommen. Dort ist er seit 2006 Mitglied der Vollversammlung und war zuletzt erster Stellvertreter des Präsidenten. Dass aus Kreisen der Mitglieder immer wieder Kritik an der Zwangsmitgliedschaft in der Kammer geübt wird, ist Hoffmann bewusst. „Für mich hat die Zwangsmitgliedschaft den Ausschlag gegeben, mich zu engagieren“, sagte er. So habe er die Möglichkeit, mitzureden und zu gestalten.

Für ihn ist die Kammer ein effektives Sprachrohr für die Betriebe. „Egal, ob kleines oder großes Unternehmen, alle haben in der Vollversammlung eine Stimme.“ In der Vollversammlung sei jede Branche und über die Betriebe jede Gebietskörperschaft des Kammerbezirks vertreten. Die IHK biete den Unternehmen die Chance, sich geschlossen in der Öffentlichkeit und vor allem gegenüber der Politik zu positionieren, auf Erfordernisse hinzuweisen und für gemeinsame Ziele zu kämpfen.

Regionsgedanken stärken

Die IHK Braunschweig ist nach Angaben Hoffmans gut aufgestellt und mit ihrem Hauptgeschäftsführer Florian Löbermann „auf einem konsequenten Kurs der Modernisierung“. Nun heiße es, die Leistungen unter anderem für kleine und mittlere Unternehmen zu stärken. Das gelte unter anderem für digitale Angebote. Zugleich möchte Hoffmann, dass die IHK einen Teil ihrer Veranstaltungen noch stärker als bisher im Rotationsverfahren in den verschiedenen Kreisen und Städten des Kammerbezirks ausrichtet. So soll der Regionsgedanke gestärkt werden. Ausgebaut werden soll ferner die Zusammenarbeit mit der Schwesterkammer Lüneburg-Wolfsburg. Hoffmann denkt an die Bündelung von Kompetenzen und Angeboten, um diese nicht doppelt vorzuhalten, sondern zu stärken. „Das könnte zum Beispiel die Beratung zu Geschäftstätigkeiten in China sein“, nennt er ein Beispiel.

Unterstützung bei seiner IHK-Tätigkeit erhält Hoffmann künftig von diesem Team: Zum ersten Stellvertreter Hoffmanns wurde Ralf Utermöhlen gewählt, zur zweiten Stellvertreterin Bärbel Heidebroek. Zum Präsidium der Braunschweiger IHK gehören ferner die acht Vizepräsidenten Jürgen Brinkmann, Kurt Fromme, Jörg Grzella, Olaf Jaeschke, Anja Junicke, Oliver Kreß, Jan Dietrich Radmacher und Georg Weber.

