Braunschweig hat Niedersachsens besten Biologielaboranten-Azubi

Routiniert präsentiert Alexander Reeb in den Laborräumen des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) seine Arbeitsgeräte. Das HZI spielt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie seit Monaten eine wichtige Rolle, unter anderem weil es die Software „SORMAS“ zur Nachverfolgung von Infektionsverläufen und Infektionsketten entwickelt hat und nach Medienberichten vielversprechende Forschung für ein Medikament gegen Covid-19 leistet. Im HZI arbeiten jedoch nicht nur Wissenschaftler, sondern hier werden auch Fachkräfte ausgebildet, die für die Arbeit dort unverzichtbar sind. Einer von ihnen ist Alexander Reeb.

Vor einem Jahr hatte der heute 24-Jährige seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Biologielaboranten abgeschlossen und wurde Ende des Jahres für seine Leistungen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Niedersachsen als landesweit bester Azubi seines Berufs ausgezeichnet. Auf die Frage, warum er sich nach seinem Abitur genau für diese Ausbildung entschieden hatte, erinnert er sich gern an seine Schulzeit an den Berufsbildenden Schulen in seiner Heimat Salzgitter zurück: „Meine Lehrer haben mein Interesse an Biologie und Chemie geweckt. Das waren wirklich tolle Pädagogen, die mich abgeholt haben.“

Biologie-Laborant Alexander Reeb (24) ist Niedersachsens bester Biologielaborant-Azubi. Foto: Maximilian Wiescher

Seine Arbeit als Biologielaborant beschreibt er so: „Hier können wir DNA verändern, Genproben vervielfältigen und in Modellzellen einsetzen. Meistens in Insektenzellen. Diese Zellen produzieren dann das Protein.“ Der Bauplan dafür liege nämlich auf der DNA. „Das Protein reinigen wir dann auf, trennen es von allen anderen Zellbestandteilen und übrig bleibt das Ziel-Protein in Reinform. Das kann man dann in der Forschung nutzen.“

Ausbildungsinhalte aus allen Disziplinen der Biologie

Die ersten zwei Jahre seiner Ausbildung verbrachte er zum Großteil in einem Braunschweiger Ausbildungslabor, wo er sich mit Mikrobiologie, Biochemie, Genetik und allen anderen Bereichen seines Fachs vertraut machte, wie er erzählt. Nach der Zwischenprüfung arbeitete er dann in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, zusammen mit Bachelor- und Master-Studenten, Doktoranden und auch erfahrenen Wissenschaftlern.

Zurzeit arbeitet er im HZI-Team „Universal Vaccine“ innerhalb der Arbeitsgruppe „Struktur und Funktion der Proteine“. Das aktuelle Projekt seines Teams ist die Entwicklung eines Universal-Grippeimpfstoffs, der nicht jedes Jahr angepasst werden muss und der auch gegen andere Influenza-Stämme wirkt, zum Beispiel gegen Schweinegrippe.

Eine seiner wichtigsten Arbeitsmethoden war von Anfang an die Polymerase-Kettenreaktion, abgekürzt PCR. Diese Methode zur Vervielfältigung von genetischem Material ist heute vor allem als Corona-Testmethode weithin bekannt. Reeb erläutert, was sich dahinter verbirgt: „Die ist ein unglaublich wichtiges Werkzeug in der Molekularbiologie. Damit vervielfältigen wir DNA, damit wir etwas Greifbares und Messbares haben. Das ist eigentlich nichts anderes als das technische Pendant zu der DNA-Replikation im menschlichen Körper – nur eben viel schneller.“ PCR sei zwar erst jetzt bekannter geworden, aber es sei nicht erst durch die Pandemie neu in Gebrauch gekommen. Schließlich verwende zum Beispiel auch die Kriminalistik PCR, um genetische Spuren zu vervielfältigen.

Erst Biologielaborant, später Biotechnologie-Student

Im vergangenen Herbst hat Reeb an der TU Braunschweig ein Studium in Biotechnologie aufgenommen und arbeitet seitdem nur noch zeitweise am HZI. „Ich war mit Leidenschaft Laborant, habe viele Stationen durchlaufen, viele tolle Menschen kennen gelernt und dabei erfahren, wie weit dieses Feld ist“, erzählt er. „Ich wollte noch mehr lernen, nicht nur das Technische, sondern auch alles darum herum. Wenn man in der Wissenschaft weit kommen will, muss man nun mal studieren.“ Sein größter Bonus als Studienanfänger mit abgeschlossener Ausbildung: „Ich bin nicht gerade von der Schule gekommen, bin schon etwas älter, da bin ich mit der Methodik schon vertraut. Ich weiß, neu gewonnenes Wissen von Anfang an richtig einzusortieren. Aber ich bin halt noch bei den Grundlagen, da hilft mir mein spezielles Wissen aus der Ausbildung noch nicht weiter.“

Sein langfristiges Berufsziel lässt er offen. „Auf jeden Fall will ich viel bewirken, nützlich bleiben und neue Ideen beisteuern. Ich danke sehr dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule, besonders meinen Ausbildern Detlef Hanisch und Andrea Ahlers. Und auch Professor Wulf Blankenfeldt, der mich nach meiner Ausbildung sehr unterstützt hat.“

Seine Hoffnung: Pandemie weckt Interesse an Infektionsforschung

Mit Blick auf die Corona-Pandemie stellt er fest: „Das Thema Infektionsforschung ist gewaltsam in das Leben vieler junger Menschen eingedrungen.“ Viele wüssten jetzt, was Infektionsgeschehen bedeutet und was auf dem Spiel steht. Schließlich sei alles ganz präsent und nicht irgendwo und nur im Fernsehen zu sehen.

„Ich hoffe, dass das Interesse am Thema bleibt und wir viel entsprechenden wissenschaftlichen Nachwuchs bekommen. Diese jungen Wissenschaftler, die von der Pandemie betroffen waren, könnten uns mit ihrer Arbeit in Zukunft gut schützen, damit uns möglichst viel Zeit bis zur nächsten Pandemie bleibt.“

