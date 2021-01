Die Commerzbank will bis 2024 massiv Stellen abbauen.

Frankfurt/Main Jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland sei betroffen, teilte der Konzern mit. Mehrere hundert Filialen sollen geschlossen werden.

Sparmaßnahmen: Commerzbank will rund 10.000 Stellen abbauen

Die Commerzbank will bis 2024 brutto rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen. Der Vorstand habe dem Aufsichtsrat entsprechende Eckpunkte für die künftige Strategie vorgelegt, teilte der Frankfurter MDax-Konzern am Donnerstag mit. Die Auswirkungen dieser Sparmaßnahmen könnten für Angestellte in Deutschland massive Folgen haben: Hier sei etwa jeder dritte Arbeitsplatz betroffen, erklärte das Unternehmen.

Von derzeit bundesweit 790 Filialen sollen nur noch 450 Standorte übrig bleiben. Digitale Angebote für Kunden will die Bank, die dabei ist, ihre Online-Tochter Comdirect zu integrieren, deutlich ausbauen.

Auch interessant:

Commerzbank will durch Stellenabbau 1,4 Milliarden Euro sparen

Der harte Sparkurs hatte sich schon im vergangenen Jahr angedeutet. Das seit der Finanzkrise 2008/2009 teilverstaatlichte Bankunternehmen will so die Kosten deutlich senken. Bis zum Jahr 2024 sollen im Vergleich zu 2020 so 1,4 Milliarden Euro eingespart werden.

Ähnlich radikale Sparpläne hatte schon der bisherige Vorstand unter Führung von Martin Zielke im vergangenen Jahr entworfen. Digitalisierung und Zinstief setzen die gesamte Branche unter Druck. Doch bei der Commerzbank geriet zuletzt der Konzernumbau ins Stocken, weil Zielke nach Kritik von Investoren seinen Rücktritt erklärte. Auch die Spitze des Aufsichtsrates musste neu besetzt werden. Lesen Sie dazu: Manfred Knof: Dieser Mann wird Vorstandsvorsitzender der Commerzbank

Die neue Strategie, zu der der Stellenabbau gehört, soll am 3. Februar vom Aufsichtsrat erörtert werden. Die Sparpläne sind damit noch nicht final verabschiedet. Die konkreten Maßnahmen will die Commerzbank, eine positive Entscheidung des Vorstands vorausgesetzt, dann im Rahmen ihrer Bilanzpressekonferenz am 11. Februar 2021 umfassend erläutern.

(fmg/dpa)

