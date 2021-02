WHO: Astrazeneca-Impfstoff nicht abschreiben

Di, 09.02.2021, 09.42 Uhr

Trotz mehrerer Rückschläge für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca warnen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Covax-Initiative davor, das Vakzin vorzeitig abzuschreiben. of a virtual WHO press conference