Wirtschaft in Niedersachsen schrumpft 2020 um 4,9 Prozent

Die Wirtschaftsleistung in Niedersachsen ist im Corona-Jahr 2020 preisbereinigt um 4,9 Prozent gefallen. Pandemiebedingte Lockdowns, unterbrochene Lieferketten und Grenzschließungen in Abnehmerländern hätten auch die niedersächsische Wirtschaft schwer getroffen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit.

Verarbeitendes Gewerbe besonders betroffen

Das Verarbeitende Gewerbe sei vom Einbruch besonders betroffen - die Bruttowertschöpfung ging um 12,6 Prozent zurück. Ebenfalls stark getroffen habe die Krise die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit einem Rückgang um 5,3 Prozent. Der Tourismus verzeichnete 35 Prozent weniger Übernachtungen, der Umsatz brach um gut 34 Prozent ein. Gegen den Trend legte das Baugewerbe um 4,2 Prozent zu. Insgesamt schrumpfte die deutsche Wirtschaft vergangenes Jahr um 4,9 Prozent - Niedersachsen lag also genau im Schnitt.

Inflationsrate in Niedersachsen im März bei 1,6 Prozent

Der Preisauftrieb in Niedersachsen ist im März weiter gestiegen. Das Niveau der Verbraucherpreise lag um 1,6 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Hannover mitteilte. Besonders geprägt gewesen sei diese Entwicklung von einer starken Preissteigerung bei den Mineralölprodukten, Heizöl und Kraftstoffen - etwa durch Einführung der CO2-Abgabe zu Jahresbeginn sowie einen Preisanstieg auf dem Rohölmarkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Preise für Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge um 11,9 Prozent, für leichtes Heizöl sogar um 25,7 Prozent.

Inflationsrate im Februar noch bei 1,1 Prozent

Die Inflationsrate hatte im Februar 2021 noch bei 1,1 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat Februar stieg das Niveau der Verbraucherpreise im März 2021 um 0,4 Prozent.

