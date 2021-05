Deutlich mehr Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe

Ob Energieverträge oder Finanzprodukte: Der Ärger über unerlaubte Telefonwerbung ist deutlich größer als zuvor. Die Zahl der Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe lag in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei rund 30 000 und damit um 12 000 höher als im Vorjahreszeitraum, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch in Bonn mitteilte.

Werbeanrufe sind nur erlaubt, wenn der Angerufene vorher eingewilligt hat. Ein Bundesgesetz für faire Verbraucherverträge, das noch in der Mache ist, könnte das Problem mindern: Das sieht vor, dass telefonisch abgeschlossene Strom- und Gasverträge schriftlich bestätigt werden müssen. Zudem sollen die Firmen verpflichtet werden, die Einwilligung der Verbraucher in Telefonwerbung zu dokumentieren.

