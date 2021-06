Rekord: US-Goldmünze für knapp 19 Millionen Dollar versteigert

Di, 08.06.2021, 19.01 Uhr

Eine in den 30er Jahren geprägte US-Goldmünze ist das teuerste Geldstück der Welt: Die Münze mit einem Nennwert von 20 Dollar wurde bei Sotheby's in New York zum Rekordpreis von 18,87 Millionen Dollar (rund 15,5 Millionen Euro) versteigert.