Laura Wittig (links) und Dorothee Reinhardt, beide 30, sind die Geschäftsführerinnen der Social-Media-Marketing-Agentur Kreativrausch in Braunschweig. Sie gründeten im Alter von 24 Jahren, setzen nach wie vor auf nachhaltiges Wachstum und sind nach eigenen Angaben in ihrem Bereich Marktführer in unserer Region.