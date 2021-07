Berlin-Brandenburg: ADAC testet Pannenhilfe für Fahrräder

Ein Pannenhilfsfahrzeug des ADAC in Potsdam.

Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC) können die Pannenhilfe des Verbands in Berlin und Brandenburg künftig auch bei Problemen mit dem Fahrrad rufen.

"In einem ersten Schritt testen wir zunächst, wie hoch der Bedarf an dieser Form der Hilfeleistung ist", teilte Karsten Schulze, Technikpräsident des ADAC und Vorstand für Technik im ADAC Berlin-Brandenburg, am Montag mit. Die Pannenhelferinnen und -helfer sollen demnach testweise bis mindestens Ende Oktober auch bei gerissenen Ketten, platten Fahrradreifen oder abgenutzten Bremsen ausrücken. Die Beschäftigten seien entsprechend geschult und mit dem notwendigen Werkzeug ausgestattet worden.

Hintergrund der mobilen Fahrradreparatur sei die wachsende Bedeutung des Fahrrads im Stadtverkehr. Die neue Dienstleistung richte sich dabei auch an Besitzer und Besitzerinnen von E-Fahrrädern, wenn etwa unterwegs Probleme mit dem Akku auftreten.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-356061/2