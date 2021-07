Das will VW mit der neuen Strategie erreichen

Perfekt soll sie sein, die schöne, neue VW-Welt 2030 oder später. Noch vollkommener als es den Kunden des Autobauers bereits heute versprochen wird. Das Auto soll dann zwar weiterhin im Mittelpunkt stehen, es soll aber eingebettet sein in ein fein verästeltes Konstrukt aus vor allem digitalen Dienstleistungen. Mit nur einer App sollen Kunden dann ganz einfach auswählen können, ob sie mit dem Robotertaxi, Shuttle oder Leihwagen zu ihrem Wunschziel kommen, falls sie kein eigenes Auto besitzen oder ihres stehen lassen wollen, um nur ein kleines Beispiel zu nennen.

Lesen Sie auch:

Dieses von Marketingabteilungen Ökosystem genannte Gebilde soll die Kunden so behaglich und komfortabel aufnehmen und bezahlen lassen, dass sie gar nicht mehr den Wunsch verspüren, sich einem anderen System hinzugeben. Vorbild ist der Markt für Smartphones, Tablets und Klapprechner, der die Welt in die Lager der Android- und IOS-Anwender spaltet. Um beide Betriebssysteme sind jeweils eigene Ökosysteme gewachsen.

Sein eigenes Ökosystem will der VW-Konzern natürlich nicht allein aus Liebe zu seinen Kundinnen und Kunden aufbauen. Vielmehr wittert das Unternehmen hinter den neuen digitalen Dienstleistungen einen riesigen Wachstumsmarkt, von dem die Wolfsburger ein großes Stück für sich beanspruchen, wie Konzernchef Herbert Diess am Dienstag verdeutlichte. Auf einer Konferenz stellte der Konzern Analysten und Journalisten seine Strategie bis 2030 vor.

Auf die Software kommt es an

Dazu nur einige wenige Zahlen: Nach VW-Angaben werden aktuell auf dem weltweiten Markt für Verbrenner- und Elektro-Fahrzeuge und angeschlossene Dienstleistungen zwei Billionen Euro Umsatz erzielt. Dieser könne sich bis 2030 mehr als verdoppeln und fünf Billionen Euro erreichen. Der zentrale Treiber dieser Entwicklung: digitale Dienstleistungen.

Die Grundlage, um in diesem Geschäft mitspielen zu können, ist Software. Schon länger verkündet der VW-Vorstand, dass sich der Wolfsburger Tanker von seiner Rolle als Autobauer lösen und ein Komplettanbieter werden muss, dessen Herz Software ist. Aktuell liegt der Eigenanteil aber gerade mal bei etwa 10 Prozent. Durch die Gründung der Car-Software-Organisation, die kürzlich zu Cariad mutiert ist, soll der Anteil auf 60 Prozent und mehr wachsen.

Autos fahren allein

Software ist auch die Voraussetzung für autonomes Fahren. 2030 sollen die VW-Modelle das autonome Fahren auf dem Level 4 beherrschen. Die Autos sind dann zwar immer noch mit einem Lenkrad ausgerüstet. Der Fahrer oder die Fahrerin soll aber nur noch in Gefahrensituationen eingreifen müssen.

Die Kunden sollen sich natürlich auch weiterhin für den Kauf eines Modells aus dem VW-Konzern entscheiden. Das Unternehmen erwartet, dass individuelle Mobilität 2030 rund 85 Prozent des Marktes ausmacht – und damit auch des Geschäftes von Volkswagen. Damit der Besitz eines eigenen Autos trotz Alltagsqualen wie Parkplatzsuche und Stau attraktiv und damit erstrebenswert bleibt, soll es von seinen negativen Eigenschaften befreit werden, verspricht Diess. Übersetzt bedeutet das: Das Auto soll dann sicher und intelligent sein, autonom fahren und dank elektrifizierter Antriebe günstiger im Unterhalt als ein Verbrenner sein und zudem CO 2 -frei verkehren – vorausgesetzt, der Strom kommt von Sonne, Wind oder Wasser.

Konsequente Plattformstrategie

Damit Autos trotzdem bezahlbar bleiben, wird VW seine Plattformstrategie noch konsequenter ausrollen – nicht nur für die Produktion sich unter dem Blechkleid immer stärker ähnelnder Autos, sondern auch für Software, Batterien und Mobilitätsdienste. Das Zauberwort lautet Skalierbarkeit. Je einheitlicher die Produkte sind, je größer die Stückzahlen, desto günstiger können sie produziert und auch angeboten werden. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sollen E-Modelle so viel Geld verdienen wie die aktuell als Geldquelle noch dringende benötigten Verbrenner.

Nicht zufällig rief Finanzvorstand Arno Antlitz daher am Dienstag neue Renditeziele aus: Bis 2025 soll die operative Umsatzrendite einen Wert zwischen 8 und 9 Prozent erreichen, das bisherige Ziel von 7 bis 8 Prozent wurde kassiert.

Urheber dieser Strategie ist Konzernchef Herbert Diess. Er ist im Moment so angesehen und sitzt so fest im Sattel wie wohl noch nie in Wolfsburg. Das ist auch bei seinen Auftritten am Dienstag in Wolfsburg zu spüren. Der feingliedrige, drahtige Manager wirkt entspannt, ist gut gelaunt und gesprächig. Erst am Freitag erhielt er einen neuen Vertrag. Seine Amtszeit wurde um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Der Juli 2021 bot dafür eine geradezu historische Chance. VW schüttelt die Corona-Folgen ab, verdient gutes Geld, die Strategie der Elektrifizierung geht auf. Alles spricht also für Diess. Selbst in Betriebsratskreisen wird von einem Höhenflug des Konzerns gesprochen. Außerdem gibt es personelle Veränderungen an zentralen Positionen des Unternehmens. So hat Diess’ Intimfeind, der einstige Betriebsratschef Bernd Osterloh, die Fronten gewechselt, auch an der Spitze der Konzernkommunikation gab es eine Ablösung, die offensichtlich zu einer atmosphärischen Entspannung in Wolfsburg gesorgt hat.

Gezerre um Vertragsverlängerung

Noch vor einem halben Jahr stellte sich die Situation komplett anders dar. Um die Verlängerung von Diess’ Vertrag gab es seit dem Frühsommer vergangenen Jahres heftiges Gezerre. Sie scheiterte zunächst daran, weil Diess Anfang Juni 2020 den Spitzen des VW-Aufsichtsrats auf einer VW-Führungskräftekonferenz mit Tausenden von Teilnehmern Straftaten vorgeworfen hat. Der Vorwurf: Die VW-Kontrolleure würden vertrauliche Information an die Medien durchstechen.

Nach diesem Affront wurde es sehr einsam um den VW-Chef, der Rückhalt bei den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch und beim Land bröckelte, der Betriebsrat rund um Osterloh stand ohnehin auf Kriegsfuß mit ihm. Dennoch konnte sich Diess halten, sprechen wollte zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand mehr über dieses Thema.

Ende des vergangenen Jahres gab es dann den nächsten Anlauf. Diess würde hinschmeißen, sollte sein Vertrag nicht verlängert werden, war immer wieder aus Unternehmenskreisen zu hören – angeblich gesteuert als Druckmittel aus der Unternehmenskommunikation.

Zwar wären die Eigentümerfamilien zu diesem Zeitpunkt nach Informationen unserer Zeitung zu einer Vertragsverlängerung bereit gewesen. Osterloh war es jedoch nicht. Er werde solange bleiben, bis Diess’ Vertragsverlängerung verhindert sei, polterte Osterloh damals. Nun ist alles anders.

Betriebsrat trägt Strategie

Aus der Arbeitnehmervertretung ist zu hören, dass sich nun erstmals eine „natürliche Plattform“ – sprich inhaltliche Basis – angeboten hat, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen: der Erfolg des Konzerns und die neue Strategie, die in die richtige Richtung weise. Sachlich gebe es daher keinen Grund, eine Vertragsverlängerung abzulehnen. Im Gegenteil: Nichts spreche derzeit dagegen, dass Diess seine Strategie zumindest ins Etappenziel bringt. Dass der Konzernchef nun nicht fünf Jahre länger bleibt, sondern nur zwei, darf als Kompromiss gewertet werden, in dem auch auf den Betriebsrat Rücksicht genommen wird.

Die Familien sollen nach dem Eklat im Sommer des vergangenen Jahres schon zum Jahreswechsel zu einer Vertragsverlängerung bereit gewesen sein. Aus ihrem Umfeld ist zu entnehmen, dass Diess ohne Alternative sei. Für ihn sprächen seine klare Vision, sein Durchsetzungsvermögen und seine Fähigkeit, Entwicklungen und Trends vorempfinden zu können. Der Erfolg des Autobauers zeige, dass Diess bisher richtig gelegen habe.

Pötsch zieht die Fäden

Dass die in dieser Gemengelage phasenweise unversöhnlich scheinenden Positionen dennoch zusammengeführt und eine Lösung gefunden wurde, wird vor allem dem Chef des Aufsichtsrats, Hans Dieter Pötsch, zugerechnet. Dessen Vertrag wurde im Juni ebenfalls verlängert – anders als bei Diess aber um fünf Jahre. Pötsch ziehe die Fäden mit ruhiger Hand, sei durch und durch sachlich und verliere auch in schwierigen Situationen nicht den Überblick, heißt es.

Diess scheute sich nicht, sich am Dienstag bei der neuen Betriebsratschefin Daniela Cavallo zu bedanken. Ein Umbau des Konzerns in dieser Größenordnung und in solch kurzer Zeit wäre ohne „verlässliche Beziehungen“ zum Betriebsrat nicht möglich, lobte er. Seine Strategie werde von der Arbeitnehmervertretung unterstützt. Er sei zuversichtlich, dass mit Cavallo auch künftig auf einer „soliden Vertrauensbasis“ zusammengearbeitet werden könne.

Neue Töne in Wolfsburg

Das sind neue Töne in Wolfsburg, erst kürzlich hatte sich Diess nach Osterlohs Abgang im Interview mit unserer Zeitung andere Umgangsformen mit dem Betriebsrat gewünscht. Offensichtlich scheint sich diese Hoffnung zu erfüllen.

Wie nachhaltig dieser Eindruck und wie tragfähig seine Aussagen sind, wird sich in gar nicht allzu ferner Zukunft zeigen. Relativ rasch nach dem anstehenden Werksurlaub beginnen die Gespräche für die neue Planungsrunde, die bis zum späten Herbst in konkrete Ergebnisse münden müssen.

Heißer Herbst?

Diese Gespräche gibt es zwar jedes Jahr, sie legen unter anderem die Investitionen für die Folgejahre fest. Allerdings gilt die Planungsrunde 2021 als besonders herausfordernd. Dann heißt es, die am Dienstag präsentierte Strategie in Zahlen und Projekte zu übersetzen.

Angesichts der auch wirtschaftlich ehrgeizigen Ziele wird sich der Betriebsrat einmischen und streng darauf achten wollen, dass Arbeitsplätze erhalten und die Belegschaften in den Werken nicht überstrapaziert werden. Um es anders zu sagen: Zur DNA dieser Gespräche gehören Reibungsflächen und Streitpunkte.

Ganz sicher dürfte dabei sein, dass Cavallo gar nicht erst den Verdacht entstehen lassen will, dass sie in der Sache nachgiebiger und weicher ist als der hitzköpfige Osterloh. Der Herbst könnte also doch heiß werden. Ob es dann so freundlich bleibt, wie in diesen Tagen, bleibt abzuwarten.

Skeptiker überzeugt

Am Dienstag in Wolfsburg ließ Diess jedenfalls keinen Zweifel daran, dass die Strategie der Wolfsburger, seine Strategie, die einzig richtige ist. Das zeige sich bereits im Erfolg der Elektrifizierung, sagte er zur Begrüßung der Journalisten. Sei VW am Beginn des Weges noch skeptisch beäugt worden, hätten sich nun andere Hersteller auf diesen Weg begeben und auch andere Zweifler seien überzeugt worden. „Die Welt hat sich auf uns zubewegt“, sagte Diess. Stärker lässt sich Selbstbewusstsein kaum ausdrücken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de