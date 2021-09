Braunschweig. Das Urteil wurde am Dienstagmorgen verkündet. Es ging um Betriebsratsvergütungen. Der Prozess endete nach sechs Tagen.

Die angeklagten ehemaligen VW-Personalvorstände Horst Neumann (Zweiter von links) und Karlheinz Blessing (Zweiter von rechts) unterhalten sich zum Prozessauftakt mit den beiden anderen Angeklagten. Am Dienstagvormittag wurden sie freigesprochen.

VW-Untreueprozess Untreueprozess: Ex-VW-Manager in Braunschweig freigesprochen

Vorsitzender Richter Bohle Behrendt machte es kurz und schmerzlos. Die vier im Strafprozess um Betriebsratsvergütungen angeklagten Ex-VW-Manager müssen nicht ins Gefängnis oder eine Geldstrafe zahlen. Behrendt sprach alle vier frei, darunter die früheren Personalvorstände Horst Neumann und Karlheinz Blessing. Damit ging am sechsten Prozesstag ein aufsehenerregendes Verfahren zu Ende. Die Staatsanwaltschaft hatte den vier Angeklagten Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen, sie hätten Betriebsräten, unter ihnen der ehemalige Betriebsratschef Bernd Osterloh, zu hohe Vergütungen gewährt.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In dem Prozess prallten grundsätzlich unterschiedliche Ansichten zur Frage aufeinander, wie frei gestellte Betriebsräte bezahlt werden sollen. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, Betriebsräte müssten weiter das Gehalt beziehen, dass sie bekommen haben, bevor sie in den Betriebsrat gewechselt sind. Das weicht stark von der Praxis bei VW ab.

Anklage am Montag: Schaden für VW sei nicht sicher festzustellen

Dort gilt: Die Karriere, die Betriebsräte in der Arbeitnehmervertretung gemacht haben, muss sich in ihrem Einkommen widerspiegeln. Daher erhalten Betriebsratsvorsitzende in den einzelnen Werken oder auch der frühere Betriebsratschef Bernd Osterloh Bezüge wie Manager.

Konkret warf die Staatsanwaltschaft den vier Angeklagten vor, fünf Betriebsräten zu hohe Vergütungen bezahlt zu haben. In Fall eines Betriebsrats rückte die Anklage am Montag jedoch von ihren Vorwürfen ab. Ein Schaden für VW sei nicht sicher festzustellen. In den anderen vier Fällen ist dem Autobauer nach Auffassung der Staatsanwaltschaft zwischen 2011 und 2016 ein Millionenschaden entstanden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de