Zahlreiche Leser haben sich nach einem Aufruf in den Sozialen Medien mit ihren Fragen zu Verträgen in Fitnessstudios an uns gewandt. Sie ärgern sich über plötzliche Beitragserhöhungen oder wollen ihr Geld zurück haben, dass sie während des Lockdowns weiter überwiesen haben. Die Verbraucherzentrale berät sie, wie sie ihre Interessen durchsetzen können.