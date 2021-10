Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax wagt neuen Anlauf über 15.000 Punkte

Frankfurt/Main. Dank positiver Vorgaben der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dax notierte nach den ersten Handelsminuten 1,27 Prozent höher bei 15.164,15 Punkten.

Am Mittwoch war der Dax knapp an seinem Mai-Tief vorbeigeschrammt und hatte unter Marke von 15 000 Punkten geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Donnerstagmorgen 0,79 Prozent auf 33.557,53 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um rund 1,4 Prozent aufwärts.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-510270/2