Der Angeklagte, der am Mittwoch vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Braunschweig aussagte, steht in der Stadthalle Braunschweig. Dort findet der Strafprozess gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal statt. Es geht um die Rolle der Manager in der Diesel-Affäre, die im September 2015 an die Öffentlichkeit kam.