Sextape-Affäre: Ein Jahr Haft auf Bewährung für Karim Benzema

Mi, 24.11.2021, 12.37 Uhr

Der französische Fußballstar Karim Benzema ist wegen Beteiligung an einem Erpressungsversuch zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 75.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass Benzema in die versuchte Erpressung seines damaligen Kollegen bei der Nationalmannschaft, Mathieu Valbuena, verwickelt war.