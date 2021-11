RKI-Präsident Wieler "sehr" besorgt über neue Corona-Variante

Fr, 26.11.2021, 11.52 Uhr

Angesichts der in Südafrika neu aufgetretenen SARS-CoV-2-Variante hat sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, "sehr" besorgt gezeigt. Bislang sei ihm nicht bekannt, dass die Variante in Europa gefunden worden sei, sagte Wieler in Berlin.