Stromproduktion an umstrittenem Mega-Staudamm in Äthiopien begonnen

So, 20.02.2022, 14.20 Uhr

Nach zehn Jahren Bauzeit und scharfen Kontroversen mit den Nachbarländern hat in Äthiopien die Stromproduktion an einem Mega-Staudamm am Nil begonnen. Regierungschef Abiy Ahmed eröffnete die umstrittene 145 Meter hohe Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre offiziell.