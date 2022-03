Tatjana Biallas leitet Funke Niedersachsen mit Digitalstrategie

Wechsel an der Spitze unseres Verlages: Tatjana Biallas wird Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen. Mit Tatjana Biallas als neue Geschäftsführerin forciert die Mediengruppe die digitale Transformation. Die Managerin wird ab dem 19. April das Geschäft am Standort Braunschweig stärken und das Potenzial der regionalen Marken ausschöpfen.

Unterstützung erhält die 34-Jährige von Verlagsleiterin Nancy Klatt, die als neues Mitglied der Geschäftsführung die klassischen Verlagsbereiche mit Schwerpunkt Vertrieb und Logistik verantwortet. Im Zuge der Neuaufstellung wird sich Claas Schmedtje, der bisher die Funke Medien Hamburg und Niedersachsen leitete, nach einer Übergangsphase auf den Standort Hamburg konzentrieren.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nancy Klatt wird ferner mit in die Geschäftsführung beim Harz Kurier eintreten und zusammen mit dem Osteroder Geschäftsführer Bernd Spieß den Harz Kurier weiterentwickeln.

Funke-Konzerngeschäftsführer Christoph Rüth: „Wir freuen uns, dass wir mit Tatjana Biallas eine erfahrene Managerin gewinnen konnten, die sich bei Online-Medien bestens auskennt. In ihrer neuen Funktion wird sie der Funke Medien Niedersachsen entscheidend dabei helfen, sich zukunftsfähig aufzustellen, und den digitalen Transformationsprozess vorantreiben.“

Zuletzt hatte Biallas die Entwicklung und Vermarktung der Online-Plattform Gofeminin verantwortet und war Managing Director International für Europa der Unify Gruppe. Darüber hinaus arbeitete sie als Country Manager des Werbeunternehmens Taboola oder bei CNBC International und der RTL-Group.

Nancy Klatt ist seit 2019 führend für die Verlags- und Marktentwicklung in Braunschweig zuständig. Erfahrung sammelte sie im LR Medienverlag in Cottbus, bevor sie 2017 den Marketing- und Kundenservice der Funke Medien Niedersachsen verantwortete. „Mit Nancy Klatt ergänzen wir unsere Führung in Braunschweig perfekt. Durch ihre Erfahrung und hervorragende Arbeit bei Funke kennt sie die Region und den Markt vor Ort so gut wie kaum jemand anderes“, ergänzt Rüth. „Großer Dank geht an Claas Schmedtje für seinen Erfolg und Einsatz. Ich bin froh, dass er uns bei der Neuaufstellung mit seiner Expertise beratend unterstützt.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de