1. Mai: Gewerkschaften laden zu Demos, Festen und Kundgebungen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet am Tag der Arbeit erstmals wieder das Internationale Fest in Braunschweig statt. Auch in allen anderen Städten und Kreisen unserer Region haben die Gewerkschaften Demonstrationen, Kundgebungen und Feste auf die Beine gestellt. Das Motto lautet „GeMAInsam Zukunft gestalten“. „Wir stehen für das solidarische Miteinander in Zeiten tiefgreifender Änderungen. Wir wollen eine friedvolle und gerechte Zukunft“, erklärte Michael Kleber, Geschäftsführer des Bezirks Südost-Niedersachsen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), bei einem Pressegespräch.

Lesen Sie mehr:

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Arbeitswelt gebe es zudem zahlreiche Herausforderungen: den Klimaschutz, die Transformation sowie die Digitalisierung. Menschen benötigten vor allem Sicherheit, um sie zu bewältigen – durch Mitbestimmung und Tarifbindung der Arbeitgeber. Außerdem brauche es eine flankierende Arbeitsmarktpolitik, bei den Weiterbildungsmöglichkeiten sei das Potenzial zum Beispiel noch nicht ausgeschöpft.

DGB: Sozialstaat nicht vergessen

Der DGB warnt außerdem davor, dass sich die von der Bundespolitik anvisierten Militärausgaben (100 Milliarden Euro) negativ auf den Sozialstaat auswirken. „Wir müssen uns verteidigen können, wir brauchen aber auch Geld für das Bildungssystem, bezahlbaren Wohnraum oder den gesundheits- und Pflegebereich“, sagte Kleber.

Letzteren stellt am 1. Mai vor allem das Braunschweiger Jugendbündnis in den Vordergrund mit dem Motto „We don’t care about capitalism“. Sogenannte Care-Arbeit treffe vor allem Frauen und werde nicht entlohnt. „Das wollen wir in den Fokus rücken“, sagte DGB-Jugendbildungsreferentin Laura Rasche.

Maske zu tragen ist freiwillig

Der DGB betonte, wie sich alle Mit-Organisierenden nun auf den Tag freuen würden und nach zwei Jahren abgespeckten Programms wegen der Pandemie „voller Energie“ und Vorfreude seien. Maskenpflicht gilt übrigens nicht, freiwillig könne aber natürlich der Mundnasenschutz getragen werden. Jeder solle sich solidarisch und verantwortungsvoll verhalten.

Programm:

Braunschweig : 11.30 Uhr Kundgebung Burgplatz mit Mairede von Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rudolf Hickel, im Anschluss Demonstration durch die Innenstadt zum Bürgerpark, ab 13.30 Uhr Internationales Fest im Bürgerpark mit Kulinarik, Info-Ständen und Kinderfest mit Zirkus.

: 11.30 Uhr Kundgebung Burgplatz mit Mairede von Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rudolf Hickel, im Anschluss Demonstration durch die Innenstadt zum Bürgerpark, ab 13.30 Uhr Internationales Fest im Bürgerpark mit Kulinarik, Info-Ständen und Kinderfest mit Zirkus. Salzgitter: 10 Uhr Demo ab Neißestraße zur „Alten Feuerwache“, dort ab 11 Uhr Kundgebung mit Mairede von Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger, ab 12 Uhr Familienfest mit Hüpfburg.

10 Uhr Demo ab Neißestraße zur „Alten Feuerwache“, dort ab 11 Uhr Kundgebung mit Mairede von Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger, ab 12 Uhr Familienfest mit Hüpfburg. Wolfsburg : 10 Uhr Demo ab Gewerkschaftshaus bis Rathaus, dort ab 11 Uhr Kundgebung mit Mairede von SPD-Politikerin und DGB-Chefin Yasmin Fahimi.

: 10 Uhr Demo ab Gewerkschaftshaus bis Rathaus, dort ab 11 Uhr Kundgebung mit Mairede von SPD-Politikerin und DGB-Chefin Yasmin Fahimi. Darrigsdorf: ab 15.30 Uhr Familiennachmittag am Grill- und Sportplatz mit Mairede von Gifhorns DGB-Chef Gunter Wachholz.

ab 15.30 Uhr Familiennachmittag am Grill- und Sportplatz mit Mairede von Gifhorns DGB-Chef Gunter Wachholz. Gifhorn: 7.45 Uhr Radtour ab IG-Metall-Büro Isenbütteler Straße zur Kundgebung nach Wolfsburg.

7.45 Uhr Radtour ab IG-Metall-Büro Isenbütteler Straße zur Kundgebung nach Wolfsburg. Helmstedt: 10 Uhr Kundgebung am Marktplatz mit Mairede von Petra Adolph, Vize-Chefin IG BCE Landesbezirk Nord, danach Familien- und Kulturfest.

10 Uhr Kundgebung am Marktplatz mit Mairede von Petra Adolph, Vize-Chefin IG BCE Landesbezirk Nord, danach Familien- und Kulturfest. Peine: 11.30 Uhr Kundegebung am Marktplatz mit Mairede von Verdi-Landeschef Detlef Ahting.

11.30 Uhr Kundegebung am Marktplatz mit Mairede von Verdi-Landeschef Detlef Ahting. Wittmar: 11 Uhr Kundgebung am Waldhaus zur Asse mit Mairede von IG-BCE-Sekretär Marcel Schmidt, danach Live-Musik.

11 Uhr Kundgebung am Waldhaus zur Asse mit Mairede von IG-BCE-Sekretär Marcel Schmidt, danach Live-Musik. Wolfenbüttel: 10.30 Uhr Kundgebung vor dem Rathaus mit Maireden von DGB-Chef Michael Kleber und MKN-Betriebsrat Dirk Schweinhagen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de