Festnahmen in Istanbul am Tag der Arbeit

So, 01.05.2022, 17.02 Uhr

Die türkische Polizei hat am Tag der Arbeit in Istanbul mehrere Menschen festgenommen, die trotz eines Verbots nahe dem Taksim-Platz im Zentrum demonstrieren wollten. An anderer Stelle versammelten sich Demonstranten zu einer genehmigten Kundgebung.