Susan Moldenhauer blickt nach eigenen Angaben auf 22 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Vertriebswelt zurück. Aktuell arbeitet die 46-Jährige aus Buchholz in der Nordheide in Niedersachsen als Finanz- und Karrierecoach und betreut darüber hinaus Kunden bei einem Finanz- und Anlagevermittler