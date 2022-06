Region: Bauern laden am Sonntag zum Tag des Hofes

Hannover. In Braunschweig öffnen zwei Betriebe ihre Türen, in Helmstedt und Wolfenbüttel jeweils einer. Zu sehen: Hühner, Ackerbau und eine Ölmanufaktur.

Familie Löhmann aus Süpplingen in Helmstedt verkauft Landeier – und öffnet am Sonntag, 19. Juni, ihre Türen für interessierte Besucher.

Der „Tag des offenen Hofes“ des Landvolks Niedersachsen findet an diesem Sonntag, 19. Juni, wieder in Präsenz statt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers werden die Veranstaltung, an der sich niedersachsenweit 70 landwirtschaftliche Betriebe beteiligen, auf einem Hof in der Lüneburger Heide offiziell eröffnen.

„Wir müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher über die moderne Landwirtschaft aufklären, und das geht am besten direkt auf unseren Höfen“, erklärte Weil vorab per Mitteilung.

In unserer Region öffnen am 19. Juni ab 10 Uhr folgende Höfe ihre Türen:

Auch Olaf und Mareike Puls mit ihrem „Papes Gemüsegarten“ haben sich ein Programm für den „Tag des offenen Hofes“ überlegt. Foto: Marius Klingemann/ Archiv

Braunschweig:

- Klostergut Dibbesdorf, Am Markt 5, mit Ackerbau, Geflügel- und Rinderhaltung sowie Direktvermarktung;

- Puls Landwirtschaft, Neudammstraße 1 B in Lamme mit Führung durchs Hühnermobil, Gemüse zum selber ernten und Glücksrad

Helmstedt:

Betrieb Christoph Löhmann, Föhrstraße 9 in Süpplingen, mit Hühnern in Freilandhaltung, Ölmanufaktur und Ackerbau

Wolfenbüttel:

Cassenhof Watzum, Sandkuhle 12 in Uehrde, mit Ackerbau, Freiland-Legehennenhaltung und Direktvermarktung

hs

