Im Inneren des 2018 in Betrieb genommenen Hochregallagers hält Egger in Gifhorn in drei 40 Meter hohen Gassen 6000 Rollen Dekorpapier vor. Sortiert ist das Lager nach Materialnummern. Häufig gefragte Dekore hängen weiter vorne. Fertigprodukte lagern in Hallen.