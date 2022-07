Erdbeeren bedrohen Feuchtgebiet in Spanien

Di, 05.07.2022, 07.21 Uhr

Der Doñana-Nationalpark in Spanien ist eines der größten Feuchtgebiete Europas. Doch das geschützte Naturreservat verwandelt sich in eine Wüste. Ein Grund: In der ohnehin von Trockenheit geplagten Provinz Huelva werden hunderttausende Tonnen Erdbeeren angebaut, die Unmengen an Wasser brauchen.