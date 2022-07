Dürre setzt Landwirten in Brandenburg zu

Mi, 20.07.2022, 14.23 Uhr

Im brandenburgischen Wustrau wird Raps und Weizen geerntet - wegen der andauernden Trochenheit früh und in unterdurchschnittlicher Qualität. Die Landwirte suchen nach Strategien, um der Trockenheit zu begegnen. by Henning Christ, agro-economist and head of plant production for the agricultural company "M&F Rhinluch Agrar GmbH" in Wustrau (Brandenburg)

