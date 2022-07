EZB erhöht Leitzinsen im Euroraum unerwartet deutlich

Erstmals seit elf Jahren erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im Euroraum. Von null auf ein halbes Prozent klettert der Satz überraschend steil. Mit der Erhöhung will die Notenbank die europaweite Rekordinflation bekämpfen. Auch der Negativzins von minus 0,50 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Zuvor war der Eurokurs erstmal seit der Einführung der Währung im Jahr 2002 unter den Kurs des Dollars gefallen. Der Ruf nach einer Zinsanpassung war in Folge einer Inflation in Höhe von 8,6 Prozentpunkten in den letzten Wochen immer lauter geworden. Für viele Kritiker kommt die Zinswende zu spät. (dpa)

