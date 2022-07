Volkswagen: Diess tritt ab - Braunschweiger wird VW-Chef

Wolfsburg. Herbert Diess tritt als Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns ab. Der 63-Jährige habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, zum 1. September auszuscheiden, teilte das Unternehmen am Freitagabend überraschend mit. Nachfolger soll Porsche-Chef Oliver Blume werden. Die Entscheidung sei „einvernehmlich“ gefallen, hieß es in Wolfsburg.

„Herr Dr. Oliver Blume wird den Vorstandsvorsitz übernehmen und daneben seine Funktion als Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fortführen“, erklärte der Konzern in einer Information an die Finanzmärkte. Die Kontrolleure hätten bei einer Sitzung zudem beschlossen, dass VW-Finanzchef Arno Antlitz den bisherigen Porsche-Lenker Blume „im operativen Tagesgeschäft“ unterstütze.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oliver Blume: Der gebürtige Braunschweiger wird VW-Chef

Oliver Blume ist gebürtiger Braunschweiger. 1987 machte er hier sein Abitur und studierte an der TU Braunschweig Maschinenbau. In einem Interview zeigte er sich vor einigen Jahren sehr heimatverbunden – obwohl er seit mehr als 20 Jahren nicht mehr in unserer Region lebt: „Ich habe meine Familie und viele Freunde noch hier und komme immer wieder gerne nach Braunschweig.“

Zu Stuttgart, wo er zuletzt als Porsche-Chef tätig war, sieht er demnach viele Parallelen. „Ich schätze an beiden Städten die traditionellen Werte, die Bodenständigkeit, die Heimatverbundenheit“, sagte er. „In beiden Städten wir das kombiniert mit technologischem Fortschritt.“ Welchem Leitbild er folgt, klang in dem Interview ebenfalls schon an: „Für mich ist entscheidend, jeden Menschen im Unternehmen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte.“

Oliver Blume galt schon länger als möglicher Nachfolger für die Volkswagen-Spitze in Wolfsburg

Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch dankte Diess. Dieser habe „sowohl in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen als auch des Konzerns die Transformation des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben“. Diess schob den Umbau von VW in der E-Mobilität maßgeblich voran. Allerdings gab es zuletzt auch etliche Probleme, vor allem bei der stockenden und sich nochmals verteuernden Entwicklung eigener Software- und IT-Systeme.

Lesen Sie mehr Volkswagen-Nachrichten:

Blume hatte bereits länger als möglicher Nachfolger von Diess gegolten. Sein Name war hinter den Kulissen mehrmals gefallen, als sich ein Konflikt zwischen dem VW-Chef und dem mächtigen Betriebsrat um mögliche neue Sparprogramme im vergangenen Jahr hochschaukelte. Bereits davor hatte es heftige Meinungsverschiedenheiten mit Teilen des Aufsichtsrats über die weitere Strategie und über einen möglichen drastischen Arbeitsplatzabbau beim größten Autohersteller Europas gegeben.

Künftiger VW-Chef Blume will auch Porsche langfristig führen

Der künftige VW-Chef und bisherige Porsche-Chef Oliver Blume will auch Porsche langfristig führen. Darauf könne sich das Porsche-Team verlassen, sagte Blume laut einer Mitteilung am Freitagabend. Das gelte auch nach einem möglichen Börsengang. „Wir haben Porsche technologisch, wirtschaftlich und kulturell erfolgreich aufgestellt“, sagte Blume. Er freue sich sehr, die Porsche AG und den Volkswagen-Konzern gemeinsam zu führen. Der Sportwagenhersteller ist Teil des VW-Konzerns.

Der amtierende VW-Chef Herbert Diess hatte sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, zum 1. September auszuscheiden, wie VW zuvor überraschend mitgeteilt hatte. Nachfolger Blume werde den Vorstandsvorsitz übernehmen und seine Funktion als Porsche-Chef fortführen.

Wir aktualisieren diesen Artikel

dpa/Red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de