Region Braunschweig: 380 freie Azubi-Stellen im Handwerk

Braunschweig. Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade bietet kurz vorm Start des neuen Ausbildungsjahrs weiterhin Beratung für Unentschlossene an.

In unserer Region sind viele Azubi-Stellen noch unbesetzt (Symbolbild).

Am Montag, 1. August, startet das neue Ausbildungsjahr. Wie die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade jetzt mitteilte, sind in ihrem Bezirk noch 380 Ausbildungsstellen unbesetzt,102 davon in unserer Region. Junge Menschen könnten sich immer noch bewerben und auch verspätet eine Lehre beginnen.

Der Hauptgeschäftsführer, Eckhard Sudmeyer, sagte: „Eine Ausbildung kann auch nach dem traditionellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August begonnen werden. Wer sich noch nicht festlegen konnte, sollte die Ferienzeit nutzen und sich über die verschiedenen Berufe informieren oder Schnupperpraktika absolvieren.“ Sudmeyer appellierte: „Eine Bewerbung lohnt sich auf jeden Fall noch.“

Beratung per Whatsapp und Telefon

Freie Ausbildungsplätze können nach Angaben der Kammer über die Online-Suche Lehrstellenbörse sowie die App Lehrstellenradar oder die Webseite www.lehrstellenradar.de abgerufen werden. Außerdem bietet die Kammer Interessierten eine Whatsapp-Beratung an: Andreas Küpper-Melzer ist über 017611720030 zu erreichen. Eine telefonische Beratung bietet Kammer-Mitarbeiter Christoph Recke unter (0531) 1201214 an.

red

