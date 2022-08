Mehrere Pontons und Schwimmkräne liegen an der Baustelle für das geplante LNG-Terminal in der Nordsee vor Wilhelmshaven. Die Terminals haben eine große strategische Bedeutung, um die Abhängigkeit von russischen Gas-Lieferungen aufzubrechen.

Braunschweig. Am raschen Bau der Flüssigerdgas-Terminals an der Nordseeküste und am schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien führe kein Weg vorbei.