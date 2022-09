Seismologen: Explosionen in Ostsee vor Nord-Stream-Leck

Di., 27.09.2022, 18.53 Uhr

In der Ostsee sind in dem Gebiet, wo derzeit unkontrolliert Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 austritt, schwedischen Forschern zufolge zwei Explosionen registriert worden. Für Explosionen würde die massive Freisetzung an Energie sprechen, sagte Peter Schmidt, Seismologe an der Universität Uppsala, im AFP-Interview.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Umwelt