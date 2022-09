Porsche an der Frankfurter Börse gestartet

Do., 29.09.2022, 14.23 Uhr

Volkswagen hat erfolgreich seine Sportwagentochter Porsche an die Börse in Frankfurt am Main gebracht. Der erste Preis der Aktie lag bei 84 Euro. Der Autobauer aus Stuttgart ist damit rund 76 Milliarden Euro wert - das ist mehr als Mercedes oder BMW.

