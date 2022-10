Arbeitgeber fordern „Höchstmaß an Kompetenz“ von neuer Regierung

Braunschweig. Niedersachsenmetall verlangt Führung in der Energiekrise, die Gewerkschaften wurmt das starke Ergebnis der AfD, die IHK will Schiederförderung

Mitten in der Krise formiert sich nach der Wahl in Niedersachsen am Sonntag ein neuer Landtag. Alles deutet dabei auf eine rot-grüne Regierungskoalition hin, die die CDU und die AfD auf die Oppositionsbänke schickt. Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall analysiert mit Blick auf das starke SPD-Ergebnis: „Es hat sich gezeigt, dass die niedersächsischen Wähler in Krisenzeiten auf Stabilität und Erfahrung setzen.“ Diesem Anspruch müsste die neue Landesregierung nun gerecht werden, fordert der Hauptgeschäftsführer der Metall-Arbeitgeber, Volker Schmidt.

Der Verband blickt offenbar etwas skeptisch auf die Besetzung wichtiger Ministerien. So sagte Schmidt: „Unser Bundesland steht vor der größten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderung seiner Geschichte. Es kommt jetzt mehr denn je auf eine starke Führung an, auf ein Höchstmaß an Kompetenz und Erfahrung.“ Der Verband erwarte, dass der Ausgang der Koalitionsgespräche und die personelle Besetzung des Kabinetts dem Rechnung trage.

DGB ist zuversichtlich bei rot-grün

Wenig besorgt mit Blick auf eine rot-grüne geführte Regierung in Niedersachsen zeigt sich hingegen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Der Regionsgeschäftsführer Südost-Niedersachsen, Michael Kleber, sagte unserer Zeitung, er sei zuversichtlich, dass eine rot-grüne Konstellation die vom DGB gestellten Forderungen umsetze. Eine Kernforderung sei etwa, eine sozial-ökologische Transformation der Industrie einzuleiten. „Dafür brauchen wir eine Strategie und einen Innovationsfonds. Beide Parteien haben auch schon in diese Richtung gedacht“, sagte Kleber. Auch bei der Forderung nach mehr Tarifbindung und bezahlbaren Wohnraum sieht er bei rot-grün gute Chancen auf Umsetzung. „Wir fordern eine Landeswohnungsbaugesellschaft. Dafür gab es in Ansätzen Zustimmung von der SPD und den Grünen“, so der Regionsgeschäftsführer.

Allerdings macht der Gewerkschaftsbund auch zwei „Wermutstropfen“ aus: Zum einen die geringe Wahlbeteiligung, „da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen“, sagte Kleber. Denn der DGB habe zum Wählen aufgerufen und offenbar nicht sehr viele Menschen damit erreicht. Zum anderen habe die Alternative für Deutschland ein zweistelliges Ergebnis eingefahren, obwohl sie laut Kleber vor allem durch rechte Parolen und populistische Forderungen auffällt und für ein Gegen- statt Miteinander steht.

IHK fordert schnelle Entlastung der regionalen Wirtschaft

Eine Analyse, wie Gewerkschaftsmitglieder gewählt hätten, stehe noch aus, berichtet der DGB-Chef. „Aber sicher werden auch Mitglieder wieder AfD gewählt haben“, sagte Kleber. Sein Fazit auch aus diesem Wahlergebnis ist: „Wir brauchen mehr politische Bildung auch im Erwachsenenbereich. Protestwählen ist kontraproduktiv, wir haben andere Formen, um Protest auszudrücken.“

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg gratulierte Ministerpräsident weil zum Wahlsieg. „Als IHK Lüneburg-Wolfsburg freut es uns, dass SPD und Grüne die Gespräche zur Regierungsbildung schnell aufnehmen wollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert. Die Zeit dränge, oberste Priorität habe zudem die Bewältigung der Energiekrise. „Die regionale Wirtschaft muss jetzt schnell entlastet werden, am besten durch Umsetzung der Empfehlungen der Gaskommission“, sagte Zeinert, der damit auf den am Montag präsentierten Vorschlag der Kommission reagierte.

Der IHK-Chef erklärte, langfristig sei eine Verbesserung des Energie-Angebots enorm wichtig. „Dass die alte Landesregierung sich offen gezeigt hat für die Erdgasförderung in der Nordsee haben wir sehr begrüßt“, sagte Zeinert. Eine Landesregierung mit Grünen-Beteiligung dürfte die Förderung allerdings anders bewerten. So unterstützten die Grünen im niedersächsischen Landtag die Klagen von Umweltverbänden und der Insel Borkum gegen die geplante Erdgasförderung in der Nordsee.

Zeinert fordert weiter, dass jetzt auch die Schiefergasförderung in Niedersachsen neu geprüft und bewertet werden solle.

