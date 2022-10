Backmisch-Hersteller Bauck steigt bei Flechtorfer Mühle ein

Ein Mitarbeiter der Flechtorfer Mühle in der Produktion.

Das getreideverarbeitende Unternehmen Bauck steigt bei der Bio-Mühle Göddenstedt, einer Tochter der Flechtorfer Mühle Walter Thönebe im Kreis Helmstedt, ein. Bauck beteiligt sich zu 50 Prozent an der Bio-Mühle, die wie Bauck im Landkreis Uelzen sitzt, teilten beide Unternehmen jüngst in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Ziel ist das Wachstum im Bereich der Bio-Mehle. Angaben zum Kaufpreis machten die Betriebe nicht. Die Beteiligung solle noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Die Mühle und der Hersteller von Demeter- und Bio-Produkten unter der Marke „Bauckhof“ arbeiten nach eigenen Angaben seit Jahren „vertrauensvoll“ zusammen. Insbesondere während der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Marktschwankungen habe sich die Zusammenarbeit der beiden Mühlenbetriebe bewährt. Nun wolle man seine Kräfte im Einkauf und der Produktion von Bio-Getreide bündeln.

„Richtiger und sinnvoller Schritt“

Frank Plüschke, Geschäftsführer der Flechtorfer Mühle, erklärte: „Wir sind überzeugt, dass es sich um einen richtigen und sinnvollen Schritt in die Zukunft handelt.“ Bauck-Chef Jan-Peter Bauck sagte, die Betriebe könnten so weiterhin die hohe Nachfrage nach Bio-Mehlen in „hervorragender Qualität“ bedienen.

Die Flechtorfer Mühle vermahlt eigenen Angaben zufolge Weizen und Roggen fast ausschließlich aus der Region und produziert für den deutschen und europäischen Markt. Die Tochter-Mühle Göddenstedt verarbeitet pro Tag rund 160 Tonnen Getreide. Bauck verarbeitet nach eigenen Angaben pro Jahr 30.000 Tonnen Getreide und vertreibt rund 150 Produkte wie zum Beispiel Backmischungen.

hs

