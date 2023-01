Ein Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb lädt in Berlin-Mitte an einer Ladesäule. Mit der Rekordsumme von 3,1 Milliarden Euro hat der deutsche Staat im vergangenen Jahr bundesweit die Anschaffung von Elektro-Autos direkt gefördert.

Elektromobilität Stromer boomen in Niedersachsen kurz vor Senkung der Prämie

In Niedersachsen wurden im November knapp 8500 Förderprämien für Elektro-Autos genehmigt – das waren ein Drittel mehr als im Vormonat (rund 6400). Der Landesverband des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-Bremen spricht von einem „Endspurt“ – denn seit dem Jahreswechsel ist die Förderung von Plug-in-Hybriden ausgelaufen, außerdem wurde mit Beginn dieses Jahres die Prämie für reine Elektrofahrzeuge gesenkt.

Im November sind nach Angaben des Verbands 5400 Prämien für reine Stromer bewilligt worden, zudem 3100 für Hybrid-Fahrzeuge. Zahlen für Dezember nennt der Verband noch nicht. Aber auch deutschlandweit war der Run auf Elektrofahrzeuge in den letzten Monaten des Jahres 2022 zu spüren, wie Zulassungsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen. Rund 833.000 E-Autos kamen 2022 neu auf die Straße (plus 22 Prozent) – davon allein rund 174.000 im Dezember.

Bei 470.500 Fahrzeugen handelte es sich um reine Elektroautos – ein Plus von 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier war der Dezember mit rund 104.300 Neuzulassungen in dieser Kategorie auffällig.

4500 statt 6000 Euro Förderung seit Jahreswechsel

Mit der neuen Förderstruktur können Käufer vollelektrischer Autos vom Staat statt 6000 Euro nun noch maximal 4500 Euro erhalten, wenn ihr Wagen mit weniger als 40.000 Euro netto in der Verkaufsliste steht. Für teurere Fahrzeuge bis zu einem Netto-Listenpreis von 65.000 Euro gibt es noch 3000 Euro statt bislang 5000 Euro. 2024 sinken die Förderprämien weiter.

Lesen Sie mehr dazu:

Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, erklärte, das Plus bei den Bewilligungen beweise das Interesse der Verbraucher an der staatlichen Förderung. Der Verbandspräsident befürchtet allerdings, dass die Deckelung der bestehenbleibenden Prämien Unsicherheiten beim Verbraucher erzeuge. Der Kunde könne künftig zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr wissen, ob er die Prämie noch erhalten werde, moniert Bley. „Wir befürchten, dass viele Käufer auf diese Unsicherheit reagieren und auf den Kauf eines Stromers verzichten könnten“, so der Verbandspräsident.

Auto-Importeuren warnen: E-Autos werden unattraktiver

Auch die Auto-Importeure warnten unlängst davor, dass der Kauf eines Elektrofahrzeugs mit Jahresbeginn unattraktiver geworden sei. „Durch die stark steigenden Strompreise wird der Betrieb von Elektrofahrzeugen deutlich teurer“, sagte Reinhard Zirpel, Präsident des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller. „Die Kürzung der staatlichen Kaufförderung für Elektrofahrzeuge kommt daher nun zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Bei steigenden Strompreisen und sinkender Förderung drohen E-Fahrzeuge unterm Strich unattraktiver zu werden“, so Zirpel.

Nach vorläufigen Zahlen des zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle flossen 2022 rund 3,2 Milliarden Euro Förderung an die Käufer elektromobiler Autos – ein Rekord. Seit Einführung der ersten Elektroprämien im Jahr 2016 wurden demnach rund 1,64 Millionen Autos gefördert. Ein Run auf die Fördertöpfe hatte Mitte 2020 begonnen, als die bis dahin gültige Kaufprämie durch eine „Innovationsprämie“ aufgestockt wurde.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de