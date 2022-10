«Jumbo Jet» 747 bei «Fat Bear»-Wahlen weiter im Rennen

Schlank ist der massige Braunbär Nummer 747 mit dem Spitznamen «Jumbo Jet» am 25. Juni 2022 im Katmai-Nationalpark in Alaska; fett geworden ist er, wie man am 6. September 2022 erkennen kann.

Foto: C. Rohdenburg/L.Law/Katmai National Park and Preserve/dpa