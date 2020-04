Gemeinnützige Wohnstätten: Verhalten der Stadt unerträglich

Der Streit um Wohnungen für Flüchtlinge in der Stadt Wolfenbüttel geht in die zweite Runde: Die Gemeinnützige Wohnstätten reagiert auf die Drohung von Bürgermeister Thomas Pink, Wohnungen für Flüchtlinge mit Polizeigewalt einziehen zu lassen. Sie fühlt sich in ihrem Ruf beschädigt und kündigt eine rechtliche Überprüfung an.

„Wir brauchen die Wohnungen jetzt für Flüchtlinge, die auf ein Asylverfahren warten.“ Thomas Pink über den Wohnungsnotstand in Wolfenbüttel

Pink kontert: „Ich finde es sehr befremdlich, dass sich die Gemeinnützige hinter vermeintlich rechtlichen Überprüfungen versteckt und ich akzeptiere nicht, dass sie nun der Stadt den Schwarzen Peter zuzuschieben versucht.“ Der Eindruck, die Genossenschaft verweigere ihren Beitrag zur Lösung der Unterbringungsproblematik in Wolfenbüttel, sei allein durch das Handeln der Gemeinnützigen entstanden.

Zum Hintergrund: Pink hatte am Freitag dargestellt, dass sich die Stadt Wolfenbüttel seit Ende Februar schon bemühe, Wohnungen für Flüchtlinge von der Gemeinnützigen anzumieten, was aber nicht geklappt habe. Wie berichtet, hatte Stadtrat Thorsten Drahn die Wohnungsbaugesellschaft letztmals am 17. August aufgefordert, bis spätestens zum 31. August Mietverträge für sämtliche zur Verfügung stehenden Wohnungen vorzulegen, um darin Flüchtlinge unterbringen zu können.

In der Pressemitteilung bedauert die Gemeinnützige Wohnstätten am Montag, dass „durch das Verhalten der Stadt Wolfenbüttel der Eindruck entstanden sei, die Genossenschaft verweigere ihren Beitrag zur Lösung der Unterbringungsproblematik der Flüchtlinge in der Stadt“. Im Gegenteil: Die Gemeinnützige habe in ihrer 120-jährigen Geschichte immer wieder in ihren Genossenschaftswohnungen auch Flüchtlingen ein Zuhause gegeben. Sie vermiete derzeit Wohnungen an zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel auch aus Syrien.

Sie sei gern bereit, weitere Menschen mit Migrationshintergrund bei sich als Mitglieder aufzunehmen und ihnen eine Wohnung zu bieten, „wenn der Status im Asylverfahren geklärt ist“. Und genau darüber ist Pink entrüstet: „Das halte ich für zynisch. Ein Asylverfahren kann mehrere Monate, ja sogar Jahre dauern. Nach einem abgeschlossenen Verfahren obliegt die Verantwortung für die Person auch nicht mehr der Stadt. Wir brauchen die Wohnungen allerdings jetzt für die Flüchtlinge, die auf ihr Asylverfahren warten. Die Gemeinnützige scheint hier die grundlegende Problematik nicht verstanden zu haben.“

„Flüchtlinge, deren Status im Asylverfahren geklärt ist, haben wir nicht. Übersetzt heißt das doch bloß, dass die Gemeinnützige keine Flüchtlinge aufnehmen will.“

Ihm widerspricht Uwe Bee vom Vorstand der Gemeinnützigen auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung: „Bei manchen Flüchtlingen, zum Beispiel bei Syrern, geht das Asylverfahren sehr schnell.“ Bee beteuerte nochmals: „Wir haben nichts gegen Menschen mit Migrationshintergrund.“

Besonders irritiert zeigt sich die Gemeinnützige darüber, dass die Stadt sie „in einem öffentlichen Pressetermin an den Pranger stelle“: „Die Gemeinnützige Wohnstätten moniert auf das Schärfste, dass E-Mail-Verkehr zwischen ihr und der Stadt an die Öffentlichkeit getragen wurde. Eine solche Vorgehensweise ist rechtswidrig und schlechthin unerträglich“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinnützigen.

Das sieht Drahn völlig anders: „Sollte der Vorstandsbeschluss der Gemeinnützigen denn geheim bleiben? Sollte die Öffentlichkeit nicht erfahren, dass die Gemeinnützige die Bitte der Stadt, Wohnraum für Asylbewerber zur Verfügung zu stellen, zunächst abschlägig beschieden habe?“

Der E-Mail-Verkehr sei nicht als vertraulich deklariert gewesen, so Drahn weiter. Mehr noch: „Wir haben der Gemeinnützigen sogar angekündigt, dass wir an die Presse gehen würden.“

Eine Rufschädigung sei eher der Stadt Wolfenbüttel geschehen, deren Rat eine Resolution zur Willkommenskultur abgegeben habe, und nicht der Gemeinnützigen, so Thomas Pink.

