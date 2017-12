Projekttag zum Thema Demenz

An einem Projekttag haben sich Schüler eines Biologie-Oberstufenkurses des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) mit dem Thema Morbus Alzheimer auseinandergesetzt. „Das Thema interessiert mich, weil ich in meiner Familie mit Demenz zu tun habe“, wird ein Schüler in der Pressemitteilung zitiert. Dies ist...