Lindener Wehr rückt zu 85 Einsätzen aus

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Linden bereiten sich auf ein Jubiläum im Mai dieses Jahres vor: Dann wird die Jugendfeuerwehr des Ortes ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Die Planungen laufen.

Ortsbrandmeister Marco Dickhut verwies darauf während der Jahressitzung der Wehr, heißt es in der Pressemitteilung. Als besondere Ereignisse des Vorjahres erwähnte er in seinem Jahresbericht die Übergabe des Gerätehausanbaus, sowie die Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs.

Er berichtete zudem von zahlreichen Diensten, Fortbildungen und Lehrgängen sowie von 85 Einsätzen: Die Brandschützer rückten zu 62 Hilfeleistungen und 23 Bränden aus. Dies entspreche sieben Einsätzen mehr als im Vorjahr.

Aktuell versehen 184 Mitglieder ihren Dienst in den unterschiedlichen Abteilungen der Wehr, davon 21 Mädchen und Jungen in der Kinderfeuerwehr und 22 in der Jugendfeuerwehr. Im Jahr zuvor seien es noch 169 Mitglieder gewesen.

Ein besonderer Dank des Ortsbrandmeisters galt der Stadtverwaltung Wolfenbüttel. Die Zusammenarbeit sei sehr gut gewesen.

Die Feuerwehr nutzte die Gelegenheit auch, um einige Mitglieder zu ehren sowie zu befördern. Zu Feuerwehrmännern wurden Timo Klein, Fabian Szarata, Nikolas Allershausen und Bastian Tiehe befördert.

Saskia Paulsen und Sarah Flügge wurden zu Oberfeuerwehrfrauen, Nico Myler, Rene Manthey, Thilo Grossert, Lars-Oliver Ernst, Konstantin Riedel und Lukas Weigelt zu Oberfeuerwehrmännern und Hendrik Alten zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Daniel Kunz und Norman Grau sind ab sofort Oberlöschmeister.

Dickhut selbst wurde zum Hauptbrandmeister ernannt. Die Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 40- und 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Gerhard Grunwald und Wolfgang Seitlinger.

Saskia Paulsen, Fabian Szarata und Hendrik Alten erhielten die Wettbewerbsleistungsspange in Bronze. Mathias Lütje erhielt das Ehrenzeichen in Silber der Feuerwehrunfallkasse.

Der emotionalste Moment des Abends, so heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr Linden weiter, war die Verabschiedung von Frank Werner. Er gab das Amt des Gerätewartes auf eigenen Wunsch ab – nach genau 37 Jahren.